«Енисей» назначил Тихонова главным тренером

«Енисей» объявил о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил , который уже сотрудничал с клубом с 2016 по 2017 год.

Последним местом работы бывшего полузащитника «Спартака» была «Астана» (2020-2021).

Ранее в число кандидатов на пост главного тренера « » был включен , также клуб приглашал из 2Drots.

После 20 туров Мелбет Первой лиги команда из Красноярска идет на 10-м месте с 24 очками.

Изображение: фк-енисей.рф

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