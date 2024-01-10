«Енисей» назначил Тихонова главным тренером

Теги Андрей Тихонов трансферы Первая лига Александр Мостовой Енисей Дмитрий Кузнецов 2Drots Футбол

«Енисей» объявил о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил Андрей Тихонов, который уже сотрудничал с клубом с 2016 по 2017 год.

Последним местом работы бывшего полузащитника «Спартака» была «Астана» (2020-2021).

Ранее в число кандидатов на пост главного тренера «Енисея» был включен Александр Мостовой, также клуб приглашал Дмитрия Кузнецова из 2Drots.

После 20 туров Мелбет Первой лиги команда из Красноярска идет на 10-м месте с 24 очками.

Изображение: фк-енисей.рф

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51 комментарий
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ну через пару часов он всю правду о себе от царя узнает :)
+66
-2
+64
Ответ ParvizLNDRreal
Не. Против Тихонова не попрет царь.
Тем более Тихонов чеканить умеет.
+39
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+37
Мостовой - " Енисею" : Царю лжешь!
+25
-1
+24
в финале начеканил больше чем царь?
+15
0
+15
Ответ SunLover
ну через пару часов он всю правду о себе от царя узнает :)
Не. Против Тихонова не попрет царь.
+15
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+15
Ответ Заборостроитель
Эксперты матча снова при работе
Поражаюсь, почему они до сих пор Мостового не пристроили. Рейтинги будут даже выше, чем с Григоряном и Володькой.
+7
0
+7
Мне кажется они такой инфоповод сорвали!Представляете сколько людей следило бы за Енисеем,если бы туда Мостовой пришел?)А так…..кому они нужны?)
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А Мостовой на воротах стоял? Нет, а вот Тихонов стоял! 😁
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Расход пацаны
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эхх, сорвался комедийный сериал на пол/сезона с Мостовым в гл роли.
Тихонову удачи!!!
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Ответ Bartez1986
Мостовой - " Енисею" : Царю лжешь!
Андрюшку, Андрюшку-на царство?
+4
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+3
Ответ Сергей Галынский
Мостового даже как-то жалко стало
Он бы туда и не пошел. Не удивлюсь, если он скажет, что и не рассматривал этот вариант и на самом деле он отказал.
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+2
Ответ Ssss Ssss
это ж какие у него проблемы с деньгами, чтобы ехать в такую дыру как Красноярск?
Дыра у тебя похоже в голове
+2
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По моим конспектам работать будет.
+2
0
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Успехов
+2
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Опять подсидели царя )))
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У Мостового похоже в программе развития команды было только обучение игроков чеканить мяч. Тихонов помимо чеканки предложил более разверную программу развития.
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Ответ Ssss Ssss
это ж какие у него проблемы с деньгами, чтобы ехать в такую дыру как Красноярск?
Не задумывался, что это ради практики? Или сидеть и ждать предложение от Ман Сити?
+1
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+1
Хотелось конечно на Мостового посмотреть )
+1
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+1
Ответ onegin2007
Тем более Тихонов чеканить умеет.
Да и втащить может
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эх, а так хотелось посмотреть на Царя в этой роли...
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Так не честно! Его в шорт-листе не было.
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Интересно,а кто больше мячик начиканит: Тихонов или Мостовой🤔
Интересный был бы баттл
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Мостовой о «Енисее»: «Хорошо, что взяли Тихонова, а не очередного ноунейма. Спокойно к этому отношусь. За 15 лет я еще ни разу не был в нашем футболе ни в каком качестве»
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Ты пошто, холоп, Царя обидел
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Мостового ожидает какой нибудь Армавир.
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Только удачи Андрею Тихонову и "Енисею".
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Список конкурентов не пост весьма забавный, будем честны.
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Ответ Сергей Галынский
Интересно,а кто больше мячик начиканит: Тихонов или Мостовой🤔 Интересный был бы баттл
видел мостового с торбинским на каком-то шоу лет десять назад, так там оба не могли нормально начеканить мяч
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Молодец Андрей,нечего сидеть пень пнем,надо работать там где берут,а дальше уже смотреть и на тебя посмотрят.Под лежачий камень вода не течёт.
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