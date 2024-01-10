«Енисей» назначил Тихонова главным тренером
«Енисей» объявил о назначении нового главного тренера.
Команду возглавил Андрей Тихонов, который уже сотрудничал с клубом с 2016 по 2017 год.
Последним местом работы бывшего полузащитника «Спартака» была «Астана» (2020-2021).
Ранее в число кандидатов на пост главного тренера «Енисея» был включен Александр Мостовой, также клуб приглашал Дмитрия Кузнецова из 2Drots.
После 20 туров Мелбет Первой лиги команда из Красноярска идет на 10-м месте с 24 очками.
Изображение: фк-енисей.рф
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Тихонову удачи!!!
Интересный был бы баттл