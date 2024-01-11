Ничушкин сделал дубль в матче с «Вегасом», став 2-й звездой. У него 22+20 в 40 играх

Теги Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин дважды реализовал большинство в матче с «Вегасом» (3:0).

Форвард «Колорадо» стал автором победного гола и был признан второй звездой этой игры.

Всего в 40 матчах текущего чемпионата НХЛ россиянин набрал 42 (22+20) очка.

Сегодня за 22:23 (4:01 – в большинстве, 3:30 – в меньшинстве) у Ничушкина 5 бросков в створ ворот, 1 хит, полезность – «плюс 1».

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21 комментарий
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Пас от финна на вторую шайбу - огонь!)
+8
-1
+7
Рантанен, Ничушкин- оба хороши, оба молодцы🔝
+5
0
+5
Ответ Химик ЛГХЗ
Поясните! -2 забил, счёт 3:0, а полезность +1 ????🤔
За большинство "+" не даётся.
+4
0
+4
Ответ Химик ЛГХЗ
Поясните! -2 забил, счёт 3:0, а полезность +1 ????🤔
в большинстве +- не считается, т.е. по факту он был на льду когда все 3 гола были забиты, но в первых двух (из-за игры в большинстве) + он не получил.
поэтому только +1
+3
0
+3
уже 22 шайбы и 42 очка за 40 игр. пока лучший сезон в карьере выдаёт. хорошо, что прошлогодняя история не отразилась негативно на форме и результатах.
+2
0
+2
второй после Райнхарта по голам в большинстве в сезоне
+2
0
+2
Какой персональный рекорд по голам и по сумме очков? Очень хорош в этом сезоне
+2
0
+2
Поясните! -2 забил, счёт 3:0, а полезность +1 ????🤔
+2
0
+2
А когда-то все смеялись над ним.
+3
-1
+2
Ответ Химик ЛГХЗ
Поясните! -2 забил, счёт 3:0, а полезность +1 ????🤔
В большинстве + не ставят.
+2
0
+2
Ответ Химик ЛГХЗ
Поясните! -2 забил, счёт 3:0, а полезность +1 ????🤔
один в большинстве, плюс за это (как и минус) не даётся
+2
0
+2
Ответ Sanan1908
Какой персональный рекорд по голам и по сумме очков? Очень хорош в этом сезоне
по голам 25, по очкам 52
+2
0
+2
Молодец, растёт парень!
+1
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+1
Ответ Химик ЛГХЗ
Поясните! -2 забил, счёт 3:0, а полезность +1 ????🤔
В большинстве голы не идут в + полезности, в ПП можно только - получить, если пропустишь.
В этой игре он находился на льду, когда 3-ю забивали в равных составах, вот и +1 получил
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Ответ It’s my life
А когда-то все смеялись над ним.
Эх, Овечкину бы в этом году результативность Ничушкина...
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Ничушкин в каждой игре лучший!
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После половины регулярки у Ничушкина практически в 2,5 раза больше шайб чем у Овечкина. Еще недавно это казалось бы безумием.
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в прошлой игре его выпустили на решающий буллит после Маккиннона с Рантаненом, и он забросил

в этой я видел его на вбрасывании в меньшинстве в своей зоне

есть в игре что-нибудь, что он еще не научился делать? А ведь по молодежи считали, не без оснований, что он только на силовые проходы способен. Шок вообще.
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Уалерий мощь 💪🏻
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Валера с 6-ю шайбами лучший снайпер в 2024 году!
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