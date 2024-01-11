Ничушкин сделал дубль в матче с «Вегасом», став 2-й звездой. У него 22+20 в 40 играх

Валерий Ничушкин дважды реализовал большинство в матче с «Вегасом» (3:0).

Форвард « » стал автором победного гола и был признан второй звездой этой игры.

Всего в 40 матчах текущего чемпионата россиянин набрал 42 (22+20) очка.

Сегодня за 22:23 (4:01 – в большинстве, 3:30 – в меньшинстве) у 5 бросков в створ ворот, 1 хит, полезность – «плюс 1».