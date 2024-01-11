Ничушкин сделал дубль в матче с «Вегасом», став 2-й звездой. У него 22+20 в 40 играх
Валерий Ничушкин дважды реализовал большинство в матче с «Вегасом» (3:0).
Форвард «Колорадо» стал автором победного гола и был признан второй звездой этой игры.
Всего в 40 матчах текущего чемпионата НХЛ россиянин набрал 42 (22+20) очка.
Сегодня за 22:23 (4:01 – в большинстве, 3:30 – в меньшинстве) у Ничушкина 5 бросков в створ ворот, 1 хит, полезность – «плюс 1».
поэтому только +1
В этой игре он находился на льду, когда 3-ю забивали в равных составах, вот и +1 получил
в этой я видел его на вбрасывании в меньшинстве в своей зоне
есть в игре что-нибудь, что он еще не научился делать? А ведь по молодежи считали, не без оснований, что он только на силовые проходы способен. Шок вообще.