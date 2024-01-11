«Реал» в 3-й раз подряд вышел в финал Суперкубка Испании и сыграет с «Барселоной» или «Осасуной»

«Реал» одержал победу в полуфинале Суперкубка Испании.

Команда Карло Анчелотти одолела « » (5:3) в дополнительное время.

« » вышел в финал Суперкубка в третий раз подряд. В 2023 году он уступил в решающем матче «Барселоне», в 2022-м – обыграл «Атлетик».

Во второй полуфинальной игре встретятся « » и « ». Финал пройдет 14 января.

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