«Реал» в 3-й раз подряд вышел в финал Суперкубка Испании и сыграет с «Барселоной» или «Осасуной»
«Реал» одержал победу в полуфинале Суперкубка Испании.
Команда Карло Анчелотти одолела «Атлетико» (5:3) в дополнительное время.
«Реал» вышел в финал Суперкубка в третий раз подряд. В 2023 году он уступил в решающем матче «Барселоне», в 2022-м – обыграл «Атлетик».
Во второй полуфинальной игре встретятся «Барселона» и «Осасуна». Финал пройдет 14 января.
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