«Реал» в 3-й раз подряд вышел в финал Суперкубка Испании и сыграет с «Барселоной» или «Осасуной»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Осасуна Атлетико Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

«Реал» одержал победу в полуфинале Суперкубка Испании.

Команда Карло Анчелотти одолела «Атлетико» (5:3) в дополнительное время.

«Реал» вышел в финал Суперкубка в третий раз подряд. В 2023 году он уступил в решающем матче «Барселоне», в 2022-м – обыграл «Атлетик».

Во второй полуфинальной игре встретятся «Барселона» и «Осасуна». Финал пройдет 14 января.

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106 комментариев
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Как Реал постоянно это делает?)))
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Фанаты «Барселоны» и все-все хейтеры «Мадрида», можете снимать свои полосатые красно-белые майки, «Реал» победил!💪👑
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Потрясающий матч подарили команды, Мадрид был хорош и заслуженно победил. Взяли реванш за единственное поражение в сезоне. В очередной раз проявили характер - великая команда!
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Блин, хочется похвалить Диаса! Какой же добротный игрок )
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Карвахаль на данный момент проводит просто выдающийся сезон. Просто батя на поле.
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Ответ JENNINGS
Фанаты «Барселоны» и все-все хейтеры «Мадрида», можете снимать свои полосатые красно-белые майки, «Реал» победил!💪👑
Двойная радость - первая, что судья грязные деньги не получит, как не старался весь матч. у него лицо аж изменилось, когда Реал 4 гол забил. Вторая, что вытерли этот автобус антифутбольный
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Перес конечно запаниковал после травмы Куртуа.Кепа вообще не был нужен и Лунин на голову сильнее
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Рохас тянул костоломов Атлетико,не получилось.
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Риго и Гуру и судья унижены по полной
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Ответ VuNePonimaete
Как Реал постоянно это делает?)))
а каков Анчелотти со своими заменами) Мистер чувствует такие моменты.
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+14
Лучше проигрыша дуболомов Атлетико, может быть проигрыш Барселоны
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-4
+13
Пожалуй это двойная победа: над матрасами и судейским корпусом
+13
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Ответ Артём Поддубный
а каков Анчелотти со своими заменами) Мистер чувствует такие моменты.
У меня в таких концовках просто отсутствует мандраж уже) я тупо знаю, что эта команда всегда отыграется))
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Проиграл Атлетико но плачет Каталония.
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Ригобер не пройдёт проверку на Face-ID
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Этот мерзкий судья меня уже бесит.Всегда против Реала свистит
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как красиво разнесли этот антифутбольный клубец, даже тридвараз на свистке не помог)) папа Карло, браво 👏👏👏
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Поздравляю мадридистов с победой!!! И с победой футбола над нищим представлением в лице Атлетико). Ниодни болельщики в мире не испытывали таких чувств как мы, фанаты самого великого клуба в Истории, причём столько раз.
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Ответ Scaryc1own.$
Комментарий скрыт
Хави бы не осасунул завтра сам.
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+7
Поржал с этого забега Диаза)))
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Ответ Мел Тур
Глупый вратарь атл лучше бы стоял в своих воротах, хорошо принёс победу Реалу!!! Поднял всем настроение 😄
Глупо не понять его действий. Какая разница проиграют они 4:3 или 5:3? Он пошел на угловой, не успел назад. Что тут комичного?
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Как бы Реал не душили судьи и футбольные власти за проект СЛ, Реал все равно дерётся, бьётся, сражается до последней секунды, и побеждает
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12 игроков Атлетико набрали полный рот обиды от Мадридского Реала 🫡😁
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Королевский клуб по-королевски всё сделал)
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Интересно что теперь скажет глава барселонского комитета э… тьфу ты… глава судейского комитета о действиях клубного Тв Реала?
+7
-1
+6
Ну что за матч... Такое хочется смотреть постоянно
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0
+5
Ответ JENNINGS
Фанаты «Барселоны» и все-все хейтеры «Мадрида», можете снимать свои полосатые красно-белые майки, «Реал» победил!💪👑
Да весь мир болел против Реала. А Реал в очередной раз наказал)
+9
-4
+5
С победой ✊ но остаток от матча остался, точнее от работы судей, так судить нельзя, срывают атаки, бьют с локтя, толкают в спину, запинывают лежачего, чистый отбор от игрока РМ свистит, не я конечно много матчей видел где подсуживают, ну не настолько же, да игра в целом от матрасиков была на уважении и играли грубо от безвыходности, но на то и нужен судья и правила, чудом у РМ не пополнился лазарет
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Атлетико всегда играет жестоко и в полную силу против Реала, а против бчк всегда раздвигают булки
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Реал-Осасуна финал.
+6
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+4
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