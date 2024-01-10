НБА. «Бостон» примет «Миннесоту», «Голден Стэйт» встретится с «Новым Орлеаном» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся десять матчей.

Во встрече лидеров конференций «Бостон» примет на своей площадке «Миннесоту». «Голден Стэйт» сыграет с «Новым Орлеаном».

НБА

Регулярный чемпионат

Бостон – Миннесота
Дата проведения
11 января, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча

Индиана – Вашингтон
Дата проведения
11 января, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Шарлотт – Сакраменто
Дата проведения
11 января, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Детройт – Сан-Антонио
Дата проведения
11 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Атланта – Филадельфия
Дата проведения
11 января, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Майами – Оклахома-Сити
Дата проведения
11 января, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Чикаго – Хьюстон
Дата проведения
11 января, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Юта – Денвер
Дата проведения
11 января, 06.00, «Delta Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Новый Орлеан
Дата проведения
11 января, 04.30, «Chase Center»
Онлайн матча

Клипперс – Торонто
Дата проведения
11 января, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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20 комментариев
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+4
0
+4
Что за новый герой на баскет ветке?
+3
0
+3
Ответ Диетолог Зайона Уильямсона
Что за новый герой на баскет ветке?
Нейросеть походу
+1
0
+1
Ответ Xellos Sama
Нейросеть походу
У меня даже сны во время высокой температуры не такие хаотичные
+1
0
+1
смотрел финальные серии Чикаго с ..в павильонах ВДНХ
баскетбол 1980-х
1990- х смотрел в прямом эфире и записывал
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я не новый герой,
просто как сейчас играют в баскет в НБА мне. не нравится
включаю в 4-5-6 утра смотрю
и ничего
Джа Морэнт это да,
остальные просто работают
да, через день да каждый день игра
но кайфа от просмотра нет
нема
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вся красота - из под кольца, в краске( как сейчас говорят
зайон,
и по пальцам их пересчитать,
они есть
вот это красота
их человек 5-6
они есть
дайте зрителю красоту
когда Степан был в красоте он закладывал с центра или немного до
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вспомните как играл Кириленко в НБА, защита, красота , движение,
там просто можно было и я и любовался его игрой
да, там не до оценивают наших,,,,
но было здорово
это как баскет , когда наши стали чемпионами Европы!!
с ним
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как играл марчюленис,
про сабониса не говорю
на тот момент он был глыба
а сейчас сын его обходит по результатам
сравнивать не могу
для меня сабонис это Пеле советского баскетбола
один из немногих
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европейский баскет умный
вспомнить югославов всех
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ждём утро,
включаем и смотрим , что дают ...
и " едим
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Надо обыгрывать оклу и потихоньку догонять оленей и 76х
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Ответ Диетолог Зайона Уильямсона
Что за новый герой на баскет ветке?
я не новый, смотрю ,просто нагорело, у вас есть EdwardXvII
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