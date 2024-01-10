НБА. «Бостон» примет «Миннесоту», «Голден Стэйт» встретится с «Новым Орлеаном» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся десять матчей.
Во встрече лидеров конференций «Бостон» примет на своей площадке «Миннесоту». «Голден Стэйт» сыграет с «Новым Орлеаном».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 января, 03.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 11 января, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 11 января, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 11 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 11 января, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 11 января, 03.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 11 января, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 11 января, 06.00, «Delta Center»
- Дата проведения
- 11 января, 04.30, «Chase Center»
- Дата проведения
- 11 января, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
баскетбол 1980-х
1990- х смотрел в прямом эфире и записывал
просто как сейчас играют в баскет в НБА мне. не нравится
включаю в 4-5-6 утра смотрю
и ничего
Джа Морэнт это да,
остальные просто работают
да, через день да каждый день игра
но кайфа от просмотра нет
нема
зайон,
и по пальцам их пересчитать,
они есть
вот это красота
их человек 5-6
они есть
дайте зрителю красоту
когда Степан был в красоте он закладывал с центра или немного до
там просто можно было и я и любовался его игрой
да, там не до оценивают наших,,,,
но было здорово
это как баскет , когда наши стали чемпионами Европы!!
с ним
про сабониса не говорю
на тот момент он был глыба
а сейчас сын его обходит по результатам
сравнивать не могу
для меня сабонис это Пеле советского баскетбола
один из немногих
вспомнить югославов всех
включаем и смотрим , что дают ...
и " едим