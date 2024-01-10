Россия и Беларусь могут сыграть в июне 2024 года. Матч хотят провести в Минске, договоренности пока нет

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу РФС сборная Беларуси по футболу высшая лига Беларусь Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) ТАСС Футбол

Сборная Беларуси готова сыграть с Россией в июне.

Об этом сообщил заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

«Если матч состоится, то пройдет в июне, но на сегодняшний день мы не достигли конкретики в переговорах, пока не подписан договор на проведение игры. Остальные даты у нас заняты, у нас официальные матчи всю осень.

В последний раз общались с РФС по поводу матча, когда с Новым годом друг друга поздравляли. Многое зависит именно от РФС, имею в виду желание, планы главного тренера [Валерия Карпина]. Мы готовы, с удовольствием сыграем.

Конечно, если матч будет, то мы хотели бы его провести у нас, в Минске. Опять же об этом только предстоит разговаривать. Безусловно, имеем в виду одобрение УЕФА матча сборной России с командой Сербии. С учетом нынешней ситуации мы в первую очередь запрашиваем согласование УЕФА, чтобы не навредить ни РФС, ни себе, понимаем, что в связи с санкциями мы не хотим попасть под некую дисквалификацию», – сказал Василевич.

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18 комментариев
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Тренером и тут будет Ротенберг?? Можно ещё серию устроить по городам России))
+11
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Альтернатива чемпионату Европы! Спорно еще где зрителей будет больше
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Продолжайте держать руку на пульсе это очень важно для нас !!!!!!!!!!!!!
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Простым языком, если сербам сыграть разрешат и вы нам кредит "на улучшение соц.показателей в спорте" дадите - прыезжайте с Валерой к нам. И моего самахо лучшэго друга не забудьте - вместе у бассейне поплаваем, о развитии обчщэства думать будем.
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Ответ maksonych
Вторая часть «Секса по дружбе», но без Кунис?
Кунис – это, скорее всего, не скрепно
+3
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Ответ Streetbor
Тренером и тут будет Ротенберг?? Можно ещё серию устроить по городам России))
Да, Боря
+1
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Вторая часть «Секса по дружбе», но без Кунис?
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Смешно
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Эх, не успеют к июню Национальный стадион построить... Придётся на Динамо играть с беговыми дорожками.
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А почему только один? Я уже отпуск запланировал на это время. И в Беларусь скататься, и пяток суперматчей посмотреть можно.
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Ответ А. Мостовой
А Россия и Чернорусь?
В 23 году было уже
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