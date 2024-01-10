Россия и Беларусь могут сыграть в июне 2024 года. Матч хотят провести в Минске, договоренности пока нет

Сборная Беларуси готова сыграть с Россией в июне.

Об этом сообщил заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

«Если матч состоится, то пройдет в июне, но на сегодняшний день мы не достигли конкретики в переговорах, пока не подписан договор на проведение игры. Остальные даты у нас заняты, у нас официальные матчи всю осень.

В последний раз общались с РФС по поводу матча, когда с Новым годом друг друга поздравляли. Многое зависит именно от , имею в виду желание, планы главного тренера [ ]. Мы готовы, с удовольствием сыграем.

Конечно, если матч будет, то мы хотели бы его провести у нас, в Минске. Опять же об этом только предстоит разговаривать. Безусловно, имеем в виду одобрение матча сборной России с командой . С учетом нынешней ситуации мы в первую очередь запрашиваем согласование УЕФА, чтобы не навредить ни РФС, ни себе, понимаем, что в связи с санкциями мы не хотим попасть под некую дисквалификацию», – сказал Василевич.

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