  • Филимонов о «Спартаке»: «Ненормально, что тренер с первых дней под угрозой увольнения. Раньше тренер был педагогом: такая же ситуация в школах, где учителя – обслуживающий персонал»
29

Филимонов о «Спартаке»: «Ненормально, что тренер с первых дней под угрозой увольнения. Раньше тренер был педагогом: такая же ситуация в школах, где учителя – обслуживающий персонал»

Александр Филимонов: раньше тренер был педагогом для футболистов, воспитывал.

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался по поводу регулярных тренерских перестановках в клубе.

– Станкович – двадцатый тренер «Спартака» за 22 года.  Вы же 6 лет подряд становились чемпионом только при одном наставнике – Романцеве (за исключением победы 1996 года, когда командой руководил Ярцев).  Может, имеет смысл давать тренеру карт-бланш с правом на ошибки и периоды спадов?

– Сегодня роль тренера значительно изменилась по сравнению с 80-ми и 90-ми годами. В то время тренер был в клубе царь и Бог.

Он определял стиль игры, стратегию развития команды, подбирал игроков… В этой ситуации он сохранял свои полномочия на длительный срок.  Примеров – масса: Романцев, Семин, Павлов, Газзаев... Из зарубежных – Фергюсон, Венгер, Ги Ру из «Осера».

Сейчас клубами руководят менеджеры, которым проще уволить одного тренера, нежели половину игроков. Но чаще всего получается, как в сегодняшнем «Спартаке»: тренера увольняют, а результаты лучше не становятся. При этом немало футболистов при всех тренерах играют одинаково посредственно.

И я считаю, что руководство «Зенита» проявило мудрость, оставив Семака у руля команды, несмотря на то что в прошлом сезоне клуб не выполнил задачу.

То, что сегодня тренер уже с первых дней работы находится под угрозой увольнения, я считаю ненормальным.

И такое отношение к наставникам – далеко не только в «Спартаке». Раньше тренер не только давал упражнения и определял тактику и состав на игру. Для игроков он был педагогом, воспитывал их.

Похожая ситуация в современных школах, где учителей зачастую воспринимают как обслуживающий персонал, а не людей, несущих детям доброе и светлое, – сказал Александр Филимонов.

«Ливерпуль» должен уволить Слота?18303 голоса
ДаЛиверпуль
Нет, это просто трудный периодАрне Слот
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Livesport
logoСпартак
logoЗенит
logoАлександр Филимонов
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
