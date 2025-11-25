«Фенербахче» предложил Левандовскому контракт на 1,5 года. Форвард «Барсы» запросил договор на 2,5 года
«Фенербахче» хочет подписать Роберта Левандовского.
«Фенербахче» проявляет заинтересованность в подписании нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского.
Действующее соглашение форварда и каталонского клуба рассчитано до конца этого сезона.
Сообщается, что недавно состоялся первый контакт между турецким клубом и представителями футболиста.
«Фенербахче» предложил игроку соглашение на полтора года, а сторона Левандовского запросила договор на два с половиной года.
В ответ на эту просьбу руководство «Фенербахче» попросило время для встречи с президентом клуба Садеттином Сараном.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Fotomac
