«Фенербахче» предложил Левандовскому контракт на 1,5 года. Форвард «Барсы» запросил договор на 2,5 года

«Фенербахче» хочет подписать Роберта Левандовского.

«Фенербахче » проявляет заинтересованность в подписании нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского.

Действующее соглашение форварда и каталонского клуба рассчитано до конца этого сезона.

Сообщается, что недавно состоялся первый контакт между турецким клубом и представителями футболиста.

«Фенербахче» предложил игроку соглашение на полтора года, а сторона Левандовского запросила договор на два с половиной года.

В ответ на эту просьбу руководство «Фенербахче» попросило время для встречи с президентом клуба Садеттином Сараном.