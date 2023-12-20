Слуцкий едет в Китай, «Ман Сити» в финале клубного ЧМ, поручения Путина по спорту, «Зенит» настрадался от судей, «Челси» вышел в полуфинал Кубка лиги, Холанда назвали спортсменом года и другие новости

1. Леонид Слуцкий снова будет тренировать – есть инсайд, что он возглавит китайский «Шанхай Шэньхуа». Это клуб с историей, за него играли Дрогба, Анелька и Вячеслав Глеб.

2. «Ман Сити» спокойно переехал «Урава Ред Даймондс» на клубном ЧМ и в финале встретится с «Флуминенсе».

Холанд не играл, но не особо расстроился, ведь BBC признал его спортсменом года – норвежец опередил Джоковича и Ферстаппена. А журнал FourFourTwo назвал форварда «Сити» лучшим футболистом 2023 года.

3. Владимир Путин раздал целый пакет поручений в сфере спорта: представить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади, принять меры, направленные на совершенствование деятельности спортивных агентов, создать спортивные центры по биатлону, хоккею, боксу, плаванию и другим видам, а также построить в Сочи центр подготовки футбольных сборных России.

4. «Спорт-Экспресс» подсчитал, что «Зенит» больше всех пострадал от судейских ошибок в этом сезоне РПЛ.

5. «Челси» вышел в полуфинал Кубка лиги, хотя проигрывал «Ньюкаслу» до 92-й минуты – затащил Мудрик, забивший впервые с октября.

6. НХЛ. «Коламбус» разгромил «Баффало» (9:4), Марченко сделал хет-трик за 8 минут 7 секунд. «Тампа» разгромила «Сент-Луис» (6:1), Кучеров сделал дубль. «Миннесота» одолела «Бостон» (4:3 ОТ), Капризов сделал дубль с голом в овертайме и прервал серию из 6 игр без голов. «Каролина» справилась с «Вегасом» (6:3), Андрей Свечников вернулся после травмы и забросил 2-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

7. ЦСКА начал трансферную кампанию: из «Балтики» подъехал нападающий Тамерлан Мусаев.

8. В Ла Лиге «Атлетико» упустил победу над «Хетафе», дважды пропустив в самой концовке. Все результаты вторника можно найти по ссылке.

9. «Боруссия» Дортмунд дома сыграла вничью с «Майнцем» в матче Бундеслиги. Остальные результаты дня – здесь.

10. В Кубке Италии «Наполи» крупно проиграл на своем поле «Фрозиноне» (0:4) на стадии 1/8 финала.

11. НБА. «Милуоки» с 40 очками Лилларда одержал победу над «Сан-Антонио» и другие результаты.

12. В КХЛ СКА забросил 7 шайб СКА, нанес 66 бросков за матч и одержал 13-ю победу за 14 последних матчей. «Торпедо» проиграло впервые за 5 матчей – «Спартаку» (2:5), хет-трик Свечникова помог «Ак Барсу» обыграть «Авангард». ЦСКА уступил «Динамо» – расстроенный Федоров не пришел на флэш-интервью и может нарваться на штраф. Все результаты – тут.

13. Впервые в истории чемпионатов России по фигурному катанию среди одиночниц не будет ни одной участницы ЧМ.

14. Загитова снялась в новогоднем ролике с Дзюбой, Слуцким и Далалояном – слово «безызбежно» в ролике, конечно же, присутствует.

15. В Испании будут публиковать переговоры судьи с ВАР после туров.

Цитаты дня

Юрий Лоза о перспективах Трусовой в музыке: «Вопрос – сколько вложить денег и есть ли возможности. Бузова же с Клавой Кокой поют»

Агуэро об АПЛ: «МЮ» – одна из главных угроз титулу «Сити», нельзя их недооценивать. У «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» тоже есть шанс на победу»

Бернарду Силва о плотном календаре: «У игроков нет Рождества, нет лета, отдыха недостаточно. С таким расписанием матчи потеряют интенсивность»

Маттеус о плотном календаре: «У меня были те же самые 55-60 матчей в год, и я не плакал. Играть намного лучше, чем тренироваться. Дайте мне больше игр, я буду счастливее»

Татьяна Тарасова: «С какой стати футбол – спорт номер один в России? У нас его нет. Считаю, главный спорт в стране – фигурное катание»

Питер Одемвинги: «Перед началом ситуации на Украине мне снились танки. И я – между ними. Когда людей начали закрывать в пандемию, тоже была пара вещих снов»