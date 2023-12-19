Путин поручил создать спортивные центры по биатлону, хоккею, боксу, плаванию и другим видам

Владимир Путин поручил создать центры по биатлону, хоккею, боксу и другим видам.

Об этом говорится в поручениях на сайте Кремля. В частности, речь идет о создании спортивных центров в Свердловской области для подготовки сборных России по биатлону, велоспорту (в группе дисциплин «трек») и конькобежному спорту.

В Приморском крае (в частности, во Владивостоке и на острове Русский) также должны появиться центры хоккея, единоборств, спортивной и художественной гимнастики, плавания, бокса, академии тенниса и легкоатлетического манежа.

В документе отмечается, что финансирование на эти цели должно быть предусмотрено федеральном и региональном уровнях начиная с 2025 года, также надлежит привлечь внебюджетные источники.

Доклады по данным поручениям ожидаются к 20 декабря 2024 года.

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