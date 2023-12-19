Путин поручил создать спортивные центры по биатлону, хоккею, боксу, плаванию и другим видам

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Владимир Путин поручил создать центры по биатлону, хоккею, боксу и другим видам.

Об этом говорится в поручениях на сайте Кремля. В частности, речь идет о создании спортивных центров в Свердловской области для подготовки сборных России по биатлону, велоспорту (в группе дисциплин «трек») и конькобежному спорту.

В Приморском крае (в частности, во Владивостоке и на острове Русский) также должны появиться центры хоккея, единоборств, спортивной и художественной гимнастики, плавания, бокса, академии тенниса и легкоатлетического манежа.

В документе отмечается, что финансирование на эти цели должно быть предусмотрено федеральном и региональном уровнях начиная с 2025 года, также надлежит привлечь внебюджетные источники.

Доклады по данным поручениям ожидаются к 20 декабря 2024 года.

Путин поручил построить в Сочи центр подготовки сборных России по футболу

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46 комментариев
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а ВВП Португалии он догнать не поручал?
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+36
Мне кажется, ввиду перспектив российско-индийского спортивного сотрудничества, не стоит пренебрегать крикетом. Скандинавско-англо-сакско-галльский биатлон пора изымать из трендов.
Еще, на острове Русский попрет, я думаю, классическое поло, можно продумать зимний вариант на соответствующих оленях или медведях.
+30
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+26
Новая причина воровать госбюджет, чиновники рады
+28
-7
+21
Ответ Миша Миша
Лучше тогда ничего не строить . Зачем. Воруют же 🤣🤣 Будем деградировать до каменного века
При Путине действительно лучше не строить
+16
0
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Книга "Путин поручил", часть 847
+11
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+10
ну слава богу поручил! заботится о нас, простых россиянах! надо проголосовать за него обязательно
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Ответ Shnur
Как там майские указы 2018 поживают?
Есть еще программа единой России 2004 года, но она, наверное, уже экстремизмом считается
+5
0
+5
Ответ papadok
Мне кажется, ввиду перспектив российско-индийского спортивного сотрудничества, не стоит пренебрегать крикетом. Скандинавско-англо-сакско-галльский биатлон пора изымать из трендов. Еще, на острове Русский попрет, я думаю, классическое поло, можно продумать зимний вариант на соответствующих оленях или медведях.
и медведи на оленях. Под руководством Запашных
+8
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+5
Как майские указы выполнят, так сразу центы построят.:)))))
+5
0
+5
Ну теперь заживем! Осталось поручить выпускать хорошие машины, запретить бедность и заставить рождать новых россиян - будущих солдат и налогоплательщиков!
+4
0
+4
Ответ Песчанка
Комментарий скрыт
Можете повторить?
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0
+3
Как там майские указы 2018 поживают?
+3
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Ответ Oleg Olegov
А он может поручить, чтобы все было хорошо и чтобы не было плохо?
Плохо всегда где-нибудь будет.
И не только у нас.
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Ответ Клирик
На кой они нужны, дети в интернетах сидят, как ни печально. Задумка может и хорошая, но провальная.
Так для этого и надо строить и создавать какие-то условия, чтобы было где тренироваться, не?
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-1
+2
На кой они нужны, дети в интернетах сидят, как ни печально. Задумка может и хорошая, но провальная.
+3
-2
+1
Ответ Клирик
На кой они нужны, дети в интернетах сидят, как ни печально. Задумка может и хорошая, но провальная.
в настоящее время в условиях изоляции возможно, но в целом то здравая идея ... только это можно и нужно было делать лет 15 назад. А сейчас более актуальные задачи есть.
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Ответ Matador
Португалии ещё не поручал, не присоединили пока )
три дня хватит?
+4
-3
+1
Нужен закон, по которому любому олимпийскому чемпиону выдается российское гражданство, принудительно
+1
0
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А он может поручить, чтобы все было хорошо и чтобы не было плохо?
+2
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+1
Опять поручалкин что-то поручает, да поставят и так тебе 90% в ЦИК!
+7
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+1
Ответ Matador
Португалии ещё не поручал, не присоединили пока )
ЛНР- лиссабонская народная республика
+3
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0
Ответ Lina Starkova
Сделайте хорошие условия для биатлона в Московской области. Когда Россия вернётся в мировой спорт, гораздо вероятнее снова заполучить этап КМ. Вряд ли иностранные спортсмены с большим удовольствием ездили на этап в Ханты-Мансийск.
Лина, давайте всю страну в Московской области уместим . Зачем нам эти 9к км слева направо ?
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Комментарий удален модератором
Опять? А, это другой Путин в прошлый раз то же самое поручал
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Ответ Eridan
Ну теперь заживем! Осталось поручить выпускать хорошие машины, запретить бедность и заставить рождать новых россиян - будущих солдат и налогоплательщиков!
Что-то вспомнилось - " Билет на планету Транай " Роберта Шекли .
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Ответ Alexander91
А Минспорта чем занималось все это время?
не знаю за всё минспорта, но третьяк катки строит уже лет 20 как. тока никак не построит. но процесс идет.
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Фигня. Тут нет рыбатлона
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Ответ Клирик
На кой они нужны, дети в интернетах сидят, как ни печально. Задумка может и хорошая, но провальная.
да ну , брось. Хорошая идея. Главное чтоб не своровали как всегда и не пускали пыль в глаза
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Ура, товарищи!
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До 25 года ещё дожить надо. Либо ишак либо падишах. Проблем и так выше крыши.
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