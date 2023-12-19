Юрий Лоза о перспективах Трусовой в музыке: «Вопрос – сколько вложить денег и есть ли возможности. Бузова же с Клавой Кокой поют»

Юрий Лоза оценил перспективы Александры Трусовой в музыкальной карьере.

Сегодня серебряный призер Олимпиады-2022 выпустила трек «Я не кукла» совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

«Куча людей добиваются больших успехов в музыке, не имея музыкального образования. Вопрос – сколько вложить денег и есть ли возможности.

Многие звезды с точки зрения вокала недотягивают, но поют. Очень много придумали программ, которые помогают артисту записать вокал. На студии можно любого человека «выправить».

Бузова же с Клавой Кокой поют. Без денег все это невозможно, нужен такой материал, который практически уже некому создавать», – сказал певец и композитор Юрий Лоза.