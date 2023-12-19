Юрий Лоза о перспективах Трусовой в музыке: «Вопрос – сколько вложить денег и есть ли возможности. Бузова же с Клавой Кокой поют»

Теги сборная России женское катание Ольга Бузова Александра Трусова музыка Юрий Лоза Клава Кока Фигурное катание

Юрий Лоза оценил перспективы Александры Трусовой в музыкальной карьере.

Сегодня серебряный призер Олимпиады-2022 выпустила трек «Я не кукла» совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

«Куча людей добиваются больших успехов в музыке, не имея музыкального образования. Вопрос – сколько вложить денег и есть ли возможности.

Многие звезды с точки зрения вокала недотягивают, но поют. Очень много придумали программ, которые помогают артисту записать вокал. На студии можно любого человека «выправить».

Бузова же с Клавой Кокой поют. Без денег все это невозможно, нужен такой материал, который практически уже некому создавать», – сказал певец и композитор Юрий Лоза.

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43 комментария
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И Rolling Stones поют, хотя ни петь ни играть не умеют, добавил Лоза
+25
-3
+22
Ответ Гаммаглобулин
Кто знает вторую песню Лозы?
Я знаю. "Пой моя гитара пой". Помню, даже больше чем про плот нравилась. :)
+13
0
+13
Ответ Гаммаглобулин
Кто знает вторую песню Лозы?
....., но я умею мечтать
О далёких мирах, о волшебных дарах,
Что когда нибудь под ноги мне упадут
О бескрайних морях, об открытых дверях,
За которыми верят и любят и ждут меня
+11
0
+11
Что эта спортивная новость делает на нашем музыкальном сайте?
+13
-3
+10
Ответ QueenAmidala
Госсссподи, мало того, что из-за песни Трусовой сделали обзвон, так еще и Лозе позвонили 😂😂😂😂😂
погоди, еще мостовому наберут
+8
0
+8
Кто знает вторую песню Лозы?
+13
-5
+8
Ответ Ебздрогыч
И Rolling Stones поют, хотя ни петь ни играть не умеют, добавил Лоза
а deep purple гитары настраивать не умеют=)
+5
0
+5
Ответ Ебздрогыч
И Rolling Stones поют, хотя ни петь ни играть не умеют, добавил Лоза
Тут я солидарен полностью. RS к музыке и пению не имеют никакого отношения, хотя штуки 3 песни неплохие у них есть, при репертуаре, наверное, штук 300.
+6
-2
+4
Ответ Свет19
Я знаю. "Пой моя гитара пой". Помню, даже больше чем про плот нравилась. :)
100 часов!
+4
0
+4
Клава же нормально поёт. Зачем с Бузовой ровнять
+5
-1
+4
Ответ Sergey Khorzov
Теперь это самая обсуждаемая новость, Спорт отошёл на второй план.
Так спорта пока никакого нет. Все развлекаются, как могут.
+4
-1
+3
Да и Юрий Лоза поёт же!
+4
-1
+3
Боже мой, уже даже Лозе дозвонились)) Кто следующий в списке?))
+4
-1
+3
Госсссподи, мало того, что из-за песни Трусовой сделали обзвон, так еще и Лозе позвонили 😂😂😂😂😂
+3
0
+3
Ответ Гаммаглобулин
Кто знает вторую песню Лозы?
я его целый альбом знаю))) Просто мой папашка его активно слушал в 80-е))
+3
0
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Бузова хотя бы под свою фонограмму поёт хотя и обработанную. За Трусову вообще поёт другой человек.
+5
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+2
Ответ Ебздрогыч
И Rolling Stones поют, хотя ни петь ни играть не умеют, добавил Лоза
Зато "маленький плот" - хитяра на все времена! Гыы😄
+2
0
+2
Ответ Наталья Карлова
это все серьезно? целых 10 новостей насчитала про песню! Саша не надо вот всего этого... (
Интересно, когда Щербаковой, Трусовой, Валиевой все косточки перемоют, за кого тут возьмутся? Неужели за Акатьеву с Петросян?
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Ответ Гаммаглобулин
Кто знает вторую песню Лозы?
если ты не слышал,не значит что их нет... "Над деревней Клюевкой".. устроит?)
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Ответ Pertinax Gandi
Да и Юрий Лоза поёт же!
Кстати, не знаю как сейчас, а раньше он пел профессионально. С этим у него всё отлично. Да, может кому-то его репертуар не нравится, это дело вкуса, но качественное пение у него не отнять.
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Ответ aorai
Тут я солидарен полностью. RS к музыке и пению не имеют никакого отношения, хотя штуки 3 песни неплохие у них есть, при репертуаре, наверное, штук 300.
Да, а у Моцарта всего две песни неплохие, турецкий марш, и ещё одна, как ее.. сороковая симфония что-ли. У Бетховена вообще одна лунная соната хорошая песня.

Впрочем, кажется то ли В.И.Ленин то ли А.С.Пушкин говорил, что невежественные и безграмотные мнения в вопросах, в которых ничего не понимаешь лучше держать при себе, но я так делать конечно не буду. И думаю, вы меня в этом поддержите.
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Клава Кока, между прочим, петь умеет, сравнить с той же Бузовой смешно. При этом не жалую современную эстраду, но факт остается фактом.
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Юрий, справедливости ради! Послушайте Коку вживую. Думаю вопросов по ней уж точно не может быть...
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а они разве поют?
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Пением называют звучание голоса человека, исполняющего какую-то мелодию.
Все остальное, перечисленное О.Лозой, ничто иное как ИМИТАЦИЯ ПЕНИЯ, проще говоря , обыкновенная халтура.
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Теперь это самая обсуждаемая новость, Спорт отошёл на второй план.
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Ответ Авика
Недотягивает? Слитно. В Тотальном диктанте сделала единственную ошибку в слове "недостанет". Написала раздельно, и даже мысли не возникло, что это ошибочно. Но зато запомнила теперь.
Действительно! Снимаю претензию. Спасибо
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"Чтоб так петь, 20 лет учиться надо"
©Бывалов
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Трусова даже рот открывать не сможет под эту фонограмму, записанную совсем другим человеком.
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Ответ Гаммаглобулин
Кто знает вторую песню Лозы?
Про мужичков в пивнушке
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