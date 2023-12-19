Юрий Лоза о перспективах Трусовой в музыке: «Вопрос – сколько вложить денег и есть ли возможности. Бузова же с Клавой Кокой поют»
Юрий Лоза оценил перспективы Александры Трусовой в музыкальной карьере.
Сегодня серебряный призер Олимпиады-2022 выпустила трек «Я не кукла» совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.
«Куча людей добиваются больших успехов в музыке, не имея музыкального образования. Вопрос – сколько вложить денег и есть ли возможности.
Многие звезды с точки зрения вокала недотягивают, но поют. Очень много придумали программ, которые помогают артисту записать вокал. На студии можно любого человека «выправить».
Бузова же с Клавой Кокой поют. Без денег все это невозможно, нужен такой материал, который практически уже некому создавать», – сказал певец и композитор Юрий Лоза.
О далёких мирах, о волшебных дарах,
Что когда нибудь под ноги мне упадут
О бескрайних морях, об открытых дверях,
За которыми верят и любят и ждут меня
Впрочем, кажется то ли В.И.Ленин то ли А.С.Пушкин говорил, что невежественные и безграмотные мнения в вопросах, в которых ничего не понимаешь лучше держать при себе, но я так делать конечно не буду. И думаю, вы меня в этом поддержите.
Все остальное, перечисленное О.Лозой, ничто иное как ИМИТАЦИЯ ПЕНИЯ, проще говоря , обыкновенная халтура.
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