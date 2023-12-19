НБА. «Голден Стэйт» примет «Бостон», «Мемфис» сыграет с «Новым Орлеаном» и другие матчи
Во вторник, 19 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
«Голден Стэйт» примет на своей площадке «Бостон», который одержал пять побед подряд. Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт дебютирует в сезоне в матче с «Новым Орлеаном».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 декабря, 03.30, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 20 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 20 декабря, 06.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 20 декабря, 06.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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