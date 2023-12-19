НБА. «Голден Стэйт» примет «Бостон», «Мемфис» сыграет с «Новым Орлеаном» и другие матчи

Теги результаты Бостон Голден Стэйт Мемфис Милуоки Новый Орлеан Финикс Портленд Сан-Антонио НБА Баскетбол

Во вторник, 19 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

«Голден Стэйт» примет на своей площадке «Бостон», который одержал пять побед подряд. Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт дебютирует в сезоне в матче с «Новым Орлеаном».

НБА

Регулярный чемпионат

Новый Орлеан – Мемфис
Дата проведения
20 декабря, 03.30, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Милуоки – Сан-Антонио
Дата проведения
20 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Портленд – Финикс
Дата проведения
20 декабря, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Бостон
Дата проведения
20 декабря, 06.00, «Chase Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Этот ноябрь – лучший месяц в карьере Леброна. Видно по рекордам, статистике и хлипкости «Лейкерс»

Дикий сюжет в НБА: звезду «Оклахомы» проверяют на связь с несовершеннолетней. По наводке из твиттера

Худший игрок НБА известен. Джордан Пул комично копирует Карри и выдает кошмарную статистику

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот посмотрим на мотивированного Стефа. Я представляю как Холидэй и Уайт будут терзать его всю игру, но надеюсь Шеф затащит🔥
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий