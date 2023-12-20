Марченко сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Баффало» за 08:07. Это 2-й результат по скорости в истории «Коламбуса»

Кирилл Марченко сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Баффало» за 08:07.

Форвард «Блю Джекетс» забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Сэйбрс» (9:4) и был признан 3-й звездой.

Россиянин забросил 3 шайбы подряд (на 19:48, 27:37 и 27:55), уложившись в 8 минут 7 секунд игрового времени.

Это 2-й результат в истории клуба по скорости оформления хет-трика. Марченко опередил (январь 2023 года, 3 гола за 08:45 в матче с «Детройтом», 4:3).

Рекорд удерживает (декабрь 2011 года, 3 гола за 03:18 в матче с «Нэшвиллом», 5:6).

При этом 18 секунд между вторым и третьим голами Марченко – самый короткий интервал в истории клуба между двумя шайбами. Прошлый рекорд (0:31) принадлежал (октябрь 2018 года, 2 гола в матче с « », 5:4 ОТ).

В активе 21 (13+8) очков в 31 матче сезона. Сегодня Кирилл (15:20, 1:43 – в большинстве, «+1») реализовал 3 броска в створ из 4.