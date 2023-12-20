Марченко сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Баффало» за 08:07. Это 2-й результат по скорости в истории «Коламбуса»

Теги рейтинги Баффало Коламбус Джефф Картер НХЛ Кэм Эткинсон Патрик Лайне Кирилл Марченко Хоккей

Кирилл Марченко сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Баффало» за 08:07.

Форвард «Блю Джекетс» забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Сэйбрс» (9:4) и был признан 3-й звездой. 

Россиянин забросил 3 шайбы подряд (на 19:48, 27:37 и 27:55), уложившись в 8 минут 7 секунд игрового времени. 

Это 2-й результат в истории клуба по скорости оформления хет-трика. Марченко опередил Патрика Лайне (январь 2023 года, 3 гола за 08:45 в матче с «Детройтом», 4:3). 

Рекорд удерживает Джефф Картер (декабрь 2011 года, 3 гола за 03:18 в матче с «Нэшвиллом», 5:6). 

При этом 18 секунд между вторым и третьим голами Марченко – самый короткий интервал в истории клуба между двумя шайбами. Прошлый рекорд (0:31) принадлежал Кэму Эткинсону (октябрь 2018 года, 2 гола в матче с «Баффало», 5:4 ОТ). 

В активе Марченко 21 (13+8) очков в 31 матче сезона. Сегодня Кирилл (15:20, 1:43 – в большинстве, «+1») реализовал 3 броска в створ из 4. 

11 комментариев
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Кирилл красавчик! Да весь Коламбус молорики!
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+3
включил русского!
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Коламбус конечно веселая команда)) а Кирилл молодец 👏🏼
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Марченко становится Топ-снайпером !
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хочу отметить скидку Чинахова на 3й гол Марченко. Отличное владение клюшкой и чувство партнёра
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И все три шайбы хороши, но первая прям космос)
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кстати в раздевалке так лихо интервью давал, с таким чистейшем русским акцентом (Естердей ол май трабл сим соу фарувей... ), ваааабще не парится, болтает, сам смеется, вообщем везде молодец)
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тут походу пробегал буйволиный фанат и всем по минусу напихал, надо поправить)))
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Первая - шедевр
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Третья звезда???? А кто двое то перед ним, я игру не видел, но отрывкам он просто фантастический матч выдал
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Товарищи.Благодаря "СИСТЕМЕ СКА" он вырос в такого игрока.
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