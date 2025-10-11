Конате не сыграет с Исландией из‑за травмы. Павар вызван в сборную Франции вместо него

Ибраима Конате покинул расположение сборной Франции из-за травмы.

Центральный защитник провел весь матч с Азербайджаном (3:0) в запасе из‑за полученной в матче против «Челси» травмы четырехглавой мышцы бедра. Теперь Конате возвращается в расположение «Ливерпуля ».

Вместе Ибраимы в сборную вызван Бенжамен Павар .

13 октября Франция сыграют со сборной Исландии в Рейкьявике.