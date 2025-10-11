  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Олег Романцев: «Глушаков может считаться великим футболистом и «Спартака», и «Локомотива»
27

Олег Романцев: «Глушаков может считаться великим футболистом и «Спартака», и «Локомотива»

Олег Романцев назвал Дениса Глушакова великим футболистом «Спартака» и «Локо».

Игра между легендами «Спартака» и «Локомотива» в рамках прощального матча Глушакова пройдет сегодня. Юрий Семин будет тренировать железнодорожников, Романцев – красно‑белых.

«Я посмотрел, сколько он сыграл за «Спартак» и «Локомотив», практически одинаково и по матчам, и по голам.

Он может считаться великим футболистом обеих команд. Конечно, такие игроки остаются в памяти. Я следил за ним практически всю карьеру», – сказал бывший тренер «Спартака» и сборной России Романцев.

Как вам дерби?23446 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Sports
Источник: ТАСС
logoДенис Глушаков
logoпремьер-лига Россия
logoОлег Романцев
logoЛокомотив
ТАСС
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Прощальный матч Глушакова. Легенды «Спартака» против легенд «Локомотива», Плющенко с сыном, Нагорный, Легков и Борзаковский тоже играют
13237 минут назадLive
Семин о прощальном матче Глушакова: «Денис – большая история нашего футбола. Он заслуживает уважения»
6сегодня, 07:55
Дмитрий Аленичев: «Надо уезжать в Европу, если есть возможность. У Глушакова такая карьера, но он почти не поиграл за границей»
188 октября, 21:02
Глушаков о замене Станковичу: «Был бы не против Аленичева, он уже выстраивал чемпионский состав. В 2016-м атмосфера в «Спартаке» была потрясающей»
617 октября, 08:33
Главные новости
К вам на экран прилетела онлайн-сова. Нажмите на нее и отправьтесь забирать «Кубок огня»!
12 минут назадТесты и игры
Генсек РФС о бане России: «УЕФА говорит: мы готовы допустить, но на нас давят. Есть вера в участие в отборе на Евро-2028»
1427 минут назад
Прощальный матч Глушакова. Легенды «Спартака» против легенд «Локомотива», Плющенко с сыном, Нагорный, Легков и Борзаковский тоже играют
13237 минут назадLive
Дмитрий Аленичев: «Глушаков мог бы играть, может, не за «Реал» и «Барсу», но за команды уровня «Севильи» и «Атлетико»
1747 минут назад
Ямаль не восстановится к игре с «Жироной» 18 октября
954 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Португалия примет Ирландию, Испания сыграет с Грузией, Италия в гостях у Эстонии, Норвегия против Израиля
57сегодня, 10:52
Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи призвал «Реал» выйти из Суперлиги: «Мы семья, хотим, чтобы все вернулись. У нас лучшие клубные турниры»
48сегодня, 12:17
Александр Мостовой: «Мне надоели товарищеские матчи сборной, уже не вижу азарта. Хочется посмотреть, когда коленки трясутся, голова кружится»
28сегодня, 11:48
Неста хотел перейти в «Интер» после срыва трансфера в «Ювентус» в 2002-м: «Я не хотел в «Милан», верил, что «Интер» будет побеждать, а вместо этого мы с «Миланом» взяли ЛЧ в первом же сезоне»
19сегодня, 11:31
Александр Жулин: «Сравниться с популярностью футбола в России не может ничто – ни хоккей, ни фигурное катание. Я и сам футбол обожаю»
47сегодня, 11:18
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеский матч. «Краснодар» играет с ПСК из Третьего дивизиона
17 минут назадLive
Первая лига. «Торпедо» и «Арсенал» сыграли 2:2, «Факел» против «Шинника», матч «Урала» перенесен, «Ротор» встретится с «Черноморцем» в воскресенье
911 минут назадLive
Суд ликвидировал фонд поддержки ветеранов и молодежи «Спартака»
15 минут назад
Божинов про Головина: «Мог бы играть за «Ман Сити», почему нет? Когда изменится политическая ситуация»
5сегодня, 12:50
«Соболев не соответствует уровню и амбициям «Зенита». Баранник о форварде
13сегодня, 12:45
Конате не сыграет с Исландией из‑за травмы. Павар вызван в сборную Франции вместо него
сегодня, 12:32
Экс-президенту «Дюнкерка» Скуарнеку грозит 24 месяца тюрмы условно за нецелевое использование активов, мошенничество, фиктивные трансферы и фальсификацию отчетности
сегодня, 12:10
17-летний Локтев из «Ротора-2» забил с центра поля. Это 2-й гол в его карьере
2сегодня, 12:05Видео
Колыванов о «Спартаке»: «У Станковича есть характер. Его задача – до зимы дать какой-то результат»
10сегодня, 11:58
Сборную Боливии встретили хлебом, солью и танцами в аэропорту
8сегодня, 11:28Видео