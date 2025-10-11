Олег Романцев: «Глушаков может считаться великим футболистом и «Спартака», и «Локомотива»

Олег Романцев назвал Дениса Глушакова великим футболистом «Спартака» и «Локо».

Игра между легендами «Спартака» и «Локомотива » в рамках прощального матча Глушакова пройдет сегодня . Юрий Семин будет тренировать железнодорожников, Романцев – красно‑белых.

«Я посмотрел, сколько он сыграл за «Спартак» и «Локомотив», практически одинаково и по матчам, и по голам.

Он может считаться великим футболистом обеих команд. Конечно, такие игроки остаются в памяти. Я следил за ним практически всю карьеру», – сказал бывший тренер «Спартака » и сборной России Романцев.