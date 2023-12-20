Капризов дважды забил «Бостону», прервав серию из 6 игр без голов. У него 10+17 в 30 играх

Теги Бостон Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов сделал дубль в матче с «Бостоном», 2-й гол – в овертайме.

Форвард «Миннесоты» забросил 2 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (4:3 ОТ). 

Россиянин прервал 6-матчевую безголевую серию. В его активе стало 27 (10+17) очков в 30 играх в текущем сезоне. 

Сегодня Кирилл (25:03, 0:58 – в большинстве, «+1») нанес 7 бросков в створ и 3 мимо. Также отметился 2 силовыми приемами и 1 перехватом. 

7 комментариев
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Сегодня играл замечательно, катание легкое, остро атаковал
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Хороший игровой день у россиян
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Блин, при том как он буксовал, я думал у него очков 15 всего. А он почти по очку за игру делает при всех проблемах в этом сезоне.
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Кирилл Лучший !
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В Бостоне, как обычно, русских не любят, даже третьей звездой матча не назвали. Кирилл постепенно набирает форму.
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Эх жаль, что именно с Бостоном Кирилла прорвало, а так искренне рад за него, удачи в дальнейшем. Время еще много, чтобы поправить статистику
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Ответ Андрей Красин
В Бостоне, как обычно, русских не любят, даже третьей звездой матча не назвали. Кирилл постепенно набирает форму.
Звезд явно выбирали до ОТ, что за дурь, что русских не любят
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