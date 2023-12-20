Капризов дважды забил «Бостону», прервав серию из 6 игр без голов. У него 10+17 в 30 играх

Кирилл Капризов сделал дубль в матче с «Бостоном», 2-й гол – в овертайме.

Форвард «Миннесоты» забросил 2 шайбы в игре регулярного чемпионата с «Брюинс» (4:3 ОТ).

Россиянин прервал 6-матчевую безголевую серию. В его активе стало 27 (10+17) очков в 30 играх в текущем сезоне.

Сегодня Кирилл (25:03, 0:58 – в большинстве, «+1») нанес 7 бросков в створ и 3 мимо. Также отметился 2 силовыми приемами и 1 перехватом.