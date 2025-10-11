  • Спортс
6

Колыванов о «Спартаке»: «У Станковича есть характер. Его задача – до зимы дать какой-то результат»

Игорь Колыванов высказался о Деяне Станковиче.

«Станковичу психологически непросто, но «Спартак» – большой клуб, где все тренеры понимают, куда они идут. За последние годы там проработало много разных специалистов, особенно иностранных, но никто больше двух лет не задерживался.

Станкович прекрасно понимает, что результаты команды не устраивают ни клуб, ни болельщиков, ни его самого.

Но у него есть характер, поэтому новости о возможном назначении другого тренера он переборет. Его главная задача – до зимы дать какой-то результат. Понятно, что это непросто, но у Станковича были все шансы, чтобы «Спартак» не находился в таком положении, – в него же поверили и продлили контракт», – сказал экс-игрок московского «Динамо», сборной СССР и России.

