Путин поручил принять меры, направленные на совершенствование деятельности спортивных агентов

Теги ФХР Владимир Путин КХЛ агенты Политика Хоккей

Владимир Путин поручил принять меры по регулированию деятельности агентов.

«При участии Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России», общества с ограниченной ответственностью «Континентальная хоккейная лига», иных заинтересованных общероссийских спортивных федераций и физкультурно-спортивных организаций принять дополнительные меры, направленные на совершенствование деятельности спортивных агентов в целях обеспечения прав и законных интересов других субъектов физической культуры и спорта в Российской Федерации», – говорится в тексте документа. 

Срок исполнения этого поручения – 30 июля 2024 года.

Напомним, в октябре президент России попросил ФХР заняться вопросом отъезда молодежи за границу: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

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13 комментариев
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Ну скоро будет одна схема для спортсменов-или в ЦСКА, или на подводную лодку. Прецедент уже был
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Похоже, поставят в стойло
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-1
+6
Чувствуется запах казармы(
+8
-2
+6
+1 поручение от светлоликого💪🏻 Here we go!
+6
-3
+3
я просто ржу от таких новостей!
17-го декабря минсельхоз сказал, что ровно через 2 недели нам завезут яйца из Турции!!!
1- кому они будут нужны после Нового Года?)))))
Но Правильные Пацаны сколько поднимут перед НГ за искусственное это подорожание????(((
2 - cрок годности яиц какой????)))
вы бы ещё из Бразилии их возили!
Ну всё через ж у нас!
Вот и теперь придумают пункт, что хоккеисту запретить выезд из страны)))
ps пытался поднять вопрос, который казалось бы касается множества людей - когда уберут уравниловку в пенсиях ( исключая военных)....
почему я, с большим подземным стажем, в том числе и на шахтах Воркуты получаю копейки?????
ни один гос сайт не ответил!!!!(((((((((((((((
+6
-3
+3
Ответ Александр Васильев
я просто ржу от таких новостей! 17-го декабря минсельхоз сказал, что ровно через 2 недели нам завезут яйца из Турции!!! 1- кому они будут нужны после Нового Года?))))) Но Правильные Пацаны сколько поднимут перед НГ за искусственное это подорожание????((( 2 - cрок годности яиц какой????))) вы бы ещё из Бразилии их возили! Ну всё через ж у нас! Вот и теперь придумают пункт, что хоккеисту запретить выезд из страны))) ps пытался поднять вопрос, который казалось бы касается множества людей - когда уберут уравниловку в пенсиях ( исключая военных).... почему я, с большим подземным стажем, в том числе и на шахтах Воркуты получаю копейки????? ни один гос сайт не ответил!!!!(((((((((((((((
подождать нужно. сейчас вам Ростовский объяснит, что пенсия у вас очень большая, а с свободное время можете работать или огурчики выращивать на балконе
+3
-1
+2
А спортивные агенты могут быть иноагентами? Ведь, деньги они могут в большом количестве получать от зарубежных источников.
+2
-1
+1
Ответ 5kywn5cddd
Чувствуется запах казармы(
да когда он жил в казарме-то???
+1
0
+1
Ответ Arthurino
+1 поручение от светлоликого💪🏻 Here we go!
я вот 1961 гр ....
к 1980-му обещали коммунизм
к 2000-му каждому по квартире
теперь ваще НИЧЕГО не обещают!!!
+1
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+1
А экономикой и ростом благосостояния населения солнцеликий не хочет заняться?
+1
-1
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Обещалкин-Поручалкин
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В этом мире хоть что то делается без приказа Путина!?
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Ответ Александр Васильев
я просто ржу от таких новостей! 17-го декабря минсельхоз сказал, что ровно через 2 недели нам завезут яйца из Турции!!! 1- кому они будут нужны после Нового Года?))))) Но Правильные Пацаны сколько поднимут перед НГ за искусственное это подорожание????((( 2 - cрок годности яиц какой????))) вы бы ещё из Бразилии их возили! Ну всё через ж у нас! Вот и теперь придумают пункт, что хоккеисту запретить выезд из страны))) ps пытался поднять вопрос, который казалось бы касается множества людей - когда уберут уравниловку в пенсиях ( исключая военных).... почему я, с большим подземным стажем, в том числе и на шахтах Воркуты получаю копейки????? ни один гос сайт не ответил!!!!(((((((((((((((
ну яйца это стратегический пищевой продукт для бедного населения, им нужны они и после нового года, они муку покупают, тесто месят с яйцами, живут и кормятся этим.
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