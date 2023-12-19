Путин поручил принять меры, направленные на совершенствование деятельности спортивных агентов

Владимир Путин поручил принять меры по регулированию деятельности агентов.

«При участии Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России», общества с ограниченной ответственностью «Континентальная хоккейная лига», иных заинтересованных общероссийских спортивных федераций и физкультурно-спортивных организаций принять дополнительные меры, направленные на совершенствование деятельности спортивных агентов в целях обеспечения прав и законных интересов других субъектов физической культуры и спорта в Российской Федерации», – говорится в тексте документа.

Срок исполнения этого поручения – 30 июля 2024 года.

Напомним, в октябре президент России попросил ФХР заняться вопросом отъезда молодежи за границу: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».