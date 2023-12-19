Путин поручил принять меры, направленные на совершенствование деятельности спортивных агентов
Владимир Путин поручил принять меры по регулированию деятельности агентов.
«При участии Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России», общества с ограниченной ответственностью «Континентальная хоккейная лига», иных заинтересованных общероссийских спортивных федераций и физкультурно-спортивных организаций принять дополнительные меры, направленные на совершенствование деятельности спортивных агентов в целях обеспечения прав и законных интересов других субъектов физической культуры и спорта в Российской Федерации», – говорится в тексте документа.
Срок исполнения этого поручения – 30 июля 2024 года.
Напомним, в октябре президент России попросил ФХР заняться вопросом отъезда молодежи за границу: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».
17-го декабря минсельхоз сказал, что ровно через 2 недели нам завезут яйца из Турции!!!
1- кому они будут нужны после Нового Года?)))))
Но Правильные Пацаны сколько поднимут перед НГ за искусственное это подорожание????(((
2 - cрок годности яиц какой????)))
вы бы ещё из Бразилии их возили!
Ну всё через ж у нас!
Вот и теперь придумают пункт, что хоккеисту запретить выезд из страны)))
ps пытался поднять вопрос, который казалось бы касается множества людей - когда уберут уравниловку в пенсиях ( исключая военных)....
почему я, с большим подземным стажем, в том числе и на шахтах Воркуты получаю копейки?????
ни один гос сайт не ответил!!!!(((((((((((((((
к 1980-му обещали коммунизм
к 2000-му каждому по квартире
теперь ваще НИЧЕГО не обещают!!!