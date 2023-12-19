Татьяна Тарасова: «С какой стати футбол – спорт номер один в России? У нас его нет. Считаю, главный спорт в стране – фигурное катание»

Теги премьер-лига Россия Татьяна Тарасова Сборная России по футболу телевидение Футбол

Татьяна Тарасова не считает футбол главным видом спорта в России.

«Футбол – главный вид спорта в нашей стране? С какой стати?

Да, его больше всего показывают по телевидению и в принципе транслируют, потому что люди любят футбол, это мировая дисциплина. Но у нас в стране его нет. Поэтому у нас люди любят то, чего нет.

Я считаю, что спорт номер один в России – фигурное катание», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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87 комментариев
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Согласен. Эх, помню, когда наши фигуристы выигрывали золото на олимпиаде, вся страна на улице до утра праздновала. На Никольской так вообще яблоку негде было упасть! Что это, если не показатель того, что фигурное катание — спорт номер один в России?
+141
-4
+137
Ответ Makeav
Согласен. Эх, помню, когда наши фигуристы выигрывали золото на олимпиаде, вся страна на улице до утра праздновала. На Никольской так вообще яблоку негде было упасть! Что это, если не показатель того, что фигурное катание — спорт номер один в России?
Это еще что! Вот когда вся пацанва во всех городах страны ждет, когда же кончатся эти проклятущие летние каникулы и начнутся холода, чтобы футбольные площадки поскорее залили льдом и, наконец-то, можно было заняться фигурным катанием... Вот тогда сразу понятно, что фигурное катание - спорт номер 1! ;))
+93
-3
+90
Наверное обидно, когда «то, чего нет» собирает в десятки раз больше людей, чем «спорт номер 1 - фигурка».
Но и так интересно, по какому принципу у нас фигурное катание должно считаться главным? Собирает зрителей? Нет. Самое удачное в результативном плане? Конечно нет. Разве что потому что там сама ТАТ :)
+50
-6
+44
Кому нужно ваше фигурное катание?
Футбол - это спорт №1 в большинстве стран мира, это аксиома! Ни один успех фигуристов не перекроет успехи клубов и сборной 2008, 2018 гг. А сколько нейтральных зрителей смотрят РПЛ, топ-чемпионаты, еврокубки?!
Что есть хотя бы близкое у фигурного катания?
+24
-7
+17
Ответ arspurs9
Наверное обидно, когда «то, чего нет» собирает в десятки раз больше людей, чем «спорт номер 1 - фигурка». Но и так интересно, по какому принципу у нас фигурное катание должно считаться главным? Собирает зрителей? Нет. Самое удачное в результативном плане? Конечно нет. Разве что потому что там сама ТАТ :)
Причем собирает в десятки раз больше Даше тогда, когда ввели собачий паспорт и посещаемость упала ниже плинтуса)
+16
-1
+15
Ну если судить по ожесточенности противостояний на ветках фигурного катания, то да))
(Нет)
+11
-1
+10
нет, фигурное катание это спорт номер два...
а номер один... Ледниковый период
+11
-3
+8
А где у нас есть фигурное катание? Я еще понимаю хоккей, в некоторых городам бывают арены, но вот по фигурному катанию не слышал о таких. Ну, раз "спорт номер 1", то должны же быть сотни стадионов, верно?
+6
-1
+5
Она нарочно футбольных фанатов троллит же, а те ведутся. Не в первый раз уже.
+5
-1
+4
Ответ Gemma157
Лол, у нас как минимум половине страны плевать на ФК. Среди моих знакомых никто не отличит Щербакову от Акатьевой потому что они их не видели никогда 😆
Просто ради интереса, как активный юзер в ветке ФК, вы футболистов хорошо различаете?:)
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Ответ Висита Эльмурзаев
Главный спорт в России - это поп мма. (с)
К сожалению похоже так оно и есть 🥲
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Да игра в карты в очко намного популярнее фигурного катания.
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Ответ JENNINGS
Кому нужно ваше фигурное катание? Футбол - это спорт №1 в большинстве стран мира, это аксиома! Ни один успех фигуристов не перекроет успехи клубов и сборной 2008, 2018 гг. А сколько нейтральных зрителей смотрят РПЛ, топ-чемпионаты, еврокубки?! Что есть хотя бы близкое у фигурного катания?
Щас домохозяйки придут и объяснят вам что это спорт
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-3
+2
каждая такая новость - чисто байт на "обсуждение" между футбольными фанатами и теми, кто готовит им еду
+3
-2
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Не на один спорт взрослый не должно не одной копейки из гос денег выделятся,
Строить футбольные поля детям гуд,оплачивать зарплату детским тренерам хорошо.А на взрослые команды каждый год выделять десятки или даже сотни миллиардов в год это позор и преступление,к тому же на международной арене эти команды ничего кроме позора стране не принесли
+3
-2
+1
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Ответ Заяцволк
Почему они считают, что для того, чтобы любить футбол, он обязательно должен быть в стране ? ) В других-то странах он точно есть, вот его и любят. Реал, Барселону и Ливерпуль очевидно любят больше, чем фигурное катание, вот это и означает, что футбол - спорт № 1, без привязки к стране
Даже я смотрела футбол Аргентина против Франции..
+2
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+1
а что там по допингу в фк ?
+1
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+1
В этом она права, в России нет футбола, в России есть околофутбольная тема. В Англии, Испании, Италии, Германии.... вот где есть футбол.
+4
-3
+1
Ответ Makeav
Согласен. Эх, помню, когда наши фигуристы выигрывали золото на олимпиаде, вся страна на улице до утра праздновала. На Никольской так вообще яблоку негде было упасть! Что это, если не показатель того, что фигурное катание — спорт номер один в России?
Блин, кто бы объяснил мне, что изменится, если, допустим, все признают, что фигурное катание (шахматы, городки, прыжки в мешках) - спорт номер 1 🤷‍♂️
+2
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Слово девки. Сопли на льду .
+2
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Ответ Gemma157
Лол, у нас как минимум половине страны плевать на ФК. Среди моих знакомых никто не отличит Щербакову от Акатьевой потому что они их не видели никогда 😆
А те, кто еще более менее их могут отличить друг от друга, вообще ничего не понимают в правилах. Людей разбирающихся в правилах фигурного катания на самом деле мало, в отличии от футбола, где каждый болельшик - тренер.
+2
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+1
Ответ Gemma157
Лол, у нас как минимум половине страны плевать на ФК. Среди моих знакомых никто не отличит Щербакову от Акатьевой потому что они их не видели никогда 😆
То же самое в обратную сторону работает: половина страны не отличит Сперцяна от Тюкавина или Харри Кейна от Килиана Мбаппе
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День бухающих продолжается )
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Спорт номер один это дзюдо. Бесспорно! Кто захочет поспорить?За вами уже выехали)))
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Ага, ага, балет на коньках под музыку «Лебединого озера» — спорт номер один. Мы ПОНЯЛИ, спасибо за информацию, мы просто даже не подозревали вообще об этом, а оказывается вон оно как.
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если честно, то вы задрали со своим фигурным катанием. оно везде. женский футбол/хоккей и то интереснее.
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Бабе Тане подарить попугая говорящего

Чтобы он кричал "Таблетки! Прими таблетки!"
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так смотря по каким критериям оценивать
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У одного хоккей главный, у второго- футбол, третья с фигуркой..
скажите уже многоборье и погнали)))
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выйду вечерком на корт, с пацанами тройной аксель потренируем. что она несет...
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