Татьяна Тарасова: «С какой стати футбол – спорт номер один в России? У нас его нет. Считаю, главный спорт в стране – фигурное катание»
Татьяна Тарасова не считает футбол главным видом спорта в России.
«Футбол – главный вид спорта в нашей стране? С какой стати?
Да, его больше всего показывают по телевидению и в принципе транслируют, потому что люди любят футбол, это мировая дисциплина. Но у нас в стране его нет. Поэтому у нас люди любят то, чего нет.
Я считаю, что спорт номер один в России – фигурное катание», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Но и так интересно, по какому принципу у нас фигурное катание должно считаться главным? Собирает зрителей? Нет. Самое удачное в результативном плане? Конечно нет. Разве что потому что там сама ТАТ :)
Футбол - это спорт №1 в большинстве стран мира, это аксиома! Ни один успех фигуристов не перекроет успехи клубов и сборной 2008, 2018 гг. А сколько нейтральных зрителей смотрят РПЛ, топ-чемпионаты, еврокубки?!
Что есть хотя бы близкое у фигурного катания?
(Нет)
а номер один... Ледниковый период
Строить футбольные поля детям гуд,оплачивать зарплату детским тренерам хорошо.А на взрослые команды каждый год выделять десятки или даже сотни миллиардов в год это позор и преступление,к тому же на международной арене эти команды ничего кроме позора стране не принесли
Чтобы он кричал "Таблетки! Прими таблетки!"
скажите уже многоборье и погнали)))