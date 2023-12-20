Кучеров вышел на чистое 10-е место по очкам среди россиян в истории НХЛ (783). Он обогнал Яшина, до Гончара – 28 баллов

Теги рейтинги Тампа-Бэй Павел Дацюк Алексей Яшин Сергей Гончар Евгений Малкин Алексей Ковалев Вячеслав Козлов Илья Ковальчук Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Александр Могильный Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров вышел на чистое 10-е место по очкам среди россиян в истории НХЛ.

Форвард «Тампы» сегодня сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (6:1). 

Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров с 54 (22+32) очками в 32 играх. За карьеру в рамках регулярок у него стало 783 (298+485) очков в 676 играх. 

Кучеров вошел в топ-10 лучших российских бомбардиров в истории лиги, вытеснив оттуда Алексея Яшина (781 очко в 850 играх, 337+444). 

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 1502 очка в 1375 играх), Евгений Малкин («Питтсбург», 1255 в 1093), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалев (1029 в 1316), Павел Дацюк (918 в 953), Илья Ковальчук (876 в 926), Вячеслав Козлов (853 в 1182) и Сергей Гончар (811 в 1301).

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2 комментария
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Куч могуч
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