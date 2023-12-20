Кучеров вышел на чистое 10-е место по очкам среди россиян в истории НХЛ (783). Он обогнал Яшина, до Гончара – 28 баллов

Никита Кучеров вышел на чистое 10-е место по очкам среди россиян в истории НХЛ.

Форвард « » сегодня сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (6:1).

Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров с 54 (22+32) очками в 32 играх. За карьеру в рамках регулярок у него стало 783 (298+485) очков в 676 играх.

вошел в топ-10 лучших российских бомбардиров в истории лиги, вытеснив оттуда (781 очко в 850 играх, 337+444).

Выше идут («Вашингтон», 1502 очка в 1375 играх), («Питтсбург», 1255 в 1093), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалев (1029 в 1316), Павел Дацюк (918 в 953), Илья Ковальчук (876 в 926), Вячеслав Козлов (853 в 1182) и Сергей Гончар (811 в 1301).