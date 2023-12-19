Холанд – спортсмен года по версии BBC. Он опередил Джоковича, Ферстаппена и Байлс

BBC назвал Эрлинга Холанда спортсменом года.

23-летний норвежский форвард в сезоне-2022/23 сделал требл с « », выиграв чемпионат, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

был назван лучшим спортсменом года на церемонии награждения BBC Sport Personality of the Year.

На приз также претендовали американская гимнастка , футболистка сборной и «Барселоны» , теннисист , капитан южноафриканской сборной по регби Сия Коласи и чемпион мира в «Формуле-1» .

По итогам 2022 года приз достался Лионелю Месси, победившему с Аргентиной на чемпионате мира.

Фото: bbc.com

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре