Холанд – спортсмен года по версии BBC. Он опередил Джоковича, Ферстаппена и Байлс
BBC назвал Эрлинга Холанда спортсменом года.
23-летний норвежский форвард в сезоне-2022/23 сделал требл с «Манчестер Сити», выиграв чемпионат, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
Холанд был назван лучшим спортсменом года на церемонии награждения BBC Sport Personality of the Year.
На приз также претендовали американская гимнастка Симона Байлс, футболистка сборной Испании и «Барселоны» Айтана Бонмати, теннисист Новак Джокович, капитан южноафриканской сборной по регби Сия Коласи и чемпион мира в «Формуле-1» Макс Ферстаппен.
По итогам 2022 года приз достался Лионелю Месси, победившему с Аргентиной на чемпионате мира.
Фото: bbc.com
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