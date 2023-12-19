Холанд – спортсмен года по версии BBC. Он опередил Джоковича, Ферстаппена и Байлс

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Новак Джокович сборная Норвегии по футболу рейтинги сборная ЮАР BBC Симона Байлс Макс Ферстаппен Эрлинг Холанд Айтана Бонмати Футбол

BBC назвал Эрлинга Холанда спортсменом года.

23-летний норвежский форвард в сезоне-2022/23 сделал требл с «Манчестер Сити», выиграв чемпионат, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Холанд был назван лучшим спортсменом года на церемонии награждения BBC Sport Personality of the Year.

На приз также претендовали американская гимнастка Симона Байлс, футболистка сборной Испании и «Барселоны» Айтана Бонмати, теннисист Новак Джокович, капитан южноафриканской сборной по регби Сия Коласи и чемпион мира в «Формуле-1» Макс Ферстаппен.

По итогам 2022 года приз достался Лионелю Месси, победившему с Аргентиной на чемпионате мира.

Фото: bbc.com

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мне кажется Джокович больше заслужил, что в рейтингах делает допингистка Бэйлс вообще непонятно
+6
-2
+4
Лишнее подтверждение тому, что Байлс - мужик
+4
-2
+2
Макс действительно не заслуживает, выиграл всего 19 гонок из 22)
+2
0
+2
Ответ Идель Ишкуватов
А теперь вопрос за что
За требл и 50+ голов. Какая-то мелочь, да?
+1
0
+1
Ответ Виталий Ан
А че здесь не пихнули своего Месси?
Так он же для Би-Би-Си не свой.
+1
0
+1
А че здесь не пихнули своего Месси?
+6
-6
0
меси все-таки заслуживал за пару голов в детской лиге
0
0
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Идель Ишкуватов
А теперь вопрос за что
согласен! воздух.
0
0
0
Ответ Виталий Ан
Как не свой? Он ведь забил за Маями целый гол.
Это пусть "Голос Америки" премирует тогда или CNN какой-нибудь.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий