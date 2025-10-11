Александр Мостовой: «Мне надоели товарищеские матчи сборной, уже не вижу азарта. Хочется посмотреть, когда коленки трясутся, голова кружится»

Александр Мостовой заявил, что ему надоели товарищеские матчи сборной России.

«Мне немножко товарищеские матчи сборной надоели и приелись. Уже не вижу азарта.

Когда ты на протяжении трех лет играешь одни товарищеские игры с заведомо слабыми соперниками, хочется посмотреть, когда коленки трясутся, голова кружится, когда понимаешь, что, если проиграешь, не попадешь на какой-то турнир. В этом состоянии хочется увидеть нашу сборную.

95% товарищеских матчей мы играем дома. Даже Иран создавал достаточно проблем сборной. Не забей тогда Батраков – так и закончили бы 1:1.

Альтернативы таким матчам нет. А представьте, что на месте таких встреч была игра какого-нибудь отборочного цикла, где у тебя запара, нет расширенного списка, нервы. Вот это хочется испытать – то, что проходили мы всю жизнь (смеется).

А так – сыграли и сыграли. Я спокойно отношусь к этому. Единственный плюс – соперники стали посильнее», – сказал экс-хавбек «Спартака»,»Сельты» и сборной России Мостовой .