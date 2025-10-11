Александр Мостовой: «Мне надоели товарищеские матчи сборной, уже не вижу азарта. Хочется посмотреть, когда коленки трясутся, голова кружится»
«Мне немножко товарищеские матчи сборной надоели и приелись. Уже не вижу азарта.
Когда ты на протяжении трех лет играешь одни товарищеские игры с заведомо слабыми соперниками, хочется посмотреть, когда коленки трясутся, голова кружится, когда понимаешь, что, если проиграешь, не попадешь на какой-то турнир. В этом состоянии хочется увидеть нашу сборную.
95% товарищеских матчей мы играем дома. Даже Иран создавал достаточно проблем сборной. Не забей тогда Батраков – так и закончили бы 1:1.
Альтернативы таким матчам нет. А представьте, что на месте таких встреч была игра какого-нибудь отборочного цикла, где у тебя запара, нет расширенного списка, нервы. Вот это хочется испытать – то, что проходили мы всю жизнь (смеется).
А так – сыграли и сыграли. Я спокойно отношусь к этому. Единственный плюс – соперники стали посильнее», – сказал экс-хавбек «Спартака»,»Сельты» и сборной России Мостовой.