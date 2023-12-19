Путин поручил представить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади

Владимир Путин поручил представить предложения о спортивных парадах в Москве.

Об этом говорится в соответствующем поручении президента России на сайте Кремля. Уточняется, что речь идет о парадах на Красной площади.

Срок представления предложения – до 1 марта 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Спортивные парады возвращаются. Какими они были в СССР?