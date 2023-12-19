Путин поручил представить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади

Теги Владимир Путин Михаил Мишустин Легкая атлетика

Владимир Путин поручил представить предложения о спортивных парадах в Москве.

Об этом говорится в соответствующем поручении президента России на сайте Кремля. Уточняется, что речь идет о парадах на Красной площади.

Срок представления предложения – до 1 марта 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Спортивные парады возвращаются. Какими они были в СССР?

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68 комментариев
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Ответ Garik_new
У Оруэлла этого не было...
А в Симпсонах было)
+49
0
+49
У Оруэлла этого не было...
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+36
а потом раскроют заговор комсомольцев, которые хотели взорвать вождя во время парада?
+20
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+19
Назад,в 30-е годы...и по моему в нацистской Германии что то подобное тоже проводилось
+22
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+15
Рылов по брусчатке поплывет?
+17
-3
+14
Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля...
+13
0
+13
Никаких настоящих дел. Главное показушность, игра мышцами, обещания. Это в целом - идея Путинской России на протяжении всего правления деда.
+16
-3
+13
Ответ Garik_new
У Оруэлла этого не было...
Зато при Сталине было.
+13
-2
+11
Ответ Лимонная долька
А сейчас есть ограничения?
Если хочешь провести митинг с политическими лозунгами, то есть ;)
+10
-2
+8
Принимать парады должны Ротенберг Рома и Адам Кадыров - будущие герои России
+9
-1
+8
Кто-то ведь собирает сумасшедшие футбольные статистики, типа сколько правых штанг было в Бундеслиге в период с 1994 по 2010. Очень интересно, нет у кого статистики сколько громогласных поручений сделал Путин за 24 года правления и сколько из них довели до конца? Будет на дебатах козырять этой статистикой, а хотя постойте ка...
+8
-1
+7
Ответ Люблю выпить
та любые парады это показуха что военные что гей парады
А вот это хорошая идея. Военный гей парад. Парад примут Милонов и Володин.
+9
-2
+7
правильно, а то все забыли, что спорт вне политики.
+7
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+6
Осталось студентов на картошку и сбор яиц вернуть,-и мечты сбываются. Ссср
+7
-1
+6
дальше ремейк фильма Цирк 1936 года с песней Широка страна моя родная.
вместо Любовь Орловой предлагаю Шамана.

За столом у нас никто не лишний,
По заслугам каждый награждён,
Золотыми буквами мы пишем
Всенародный Путинский закон.
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+5
Массовые собрания противоречат антиковидным ограничениям, так ведь?
+7
-2
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как же это по советски)
+5
0
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Это в пику ЛГБТ-парадам? Оригинально.)
"Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!"
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С гимнастками ?
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Ответ Лимонная долька
Это в целом идея любого политика)))))
Может и так, но ни одна страна в мире не живет в стиле "Нас обманули", "Нас боятся на западе" "Мы победили в войне (80 лет назад)" и ничего про будущее и сегодняшний день. Ну может кроме КНДР.
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Ответ Лимонная долька
Комментарий скрыт
что бы не мобилизовали безвозвратно.
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Ну все, приплыли.. Прям вижу Сталина на Мавзолее и марш физкультурников
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В параде физкультурников примут участие тренеры РПЛ)
+4
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+3
Главное показушный парад устроить, в то время как спортсмены должны стартовать на ЧЕ и ЧМ
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та любые парады это показуха что военные что гей парады
+4
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Че за праздник?
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Командовать парадом буду я!
©
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Прям как в лучших традициях совка.
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Ответ Мікалай Ланец
дальше ремейк фильма Цирк 1936 года с песней Широка страна моя родная. вместо Любовь Орловой предлагаю Шамана. За столом у нас никто не лишний, По заслугам каждый награждён, Золотыми буквами мы пишем Всенародный Путинский закон.
Вы всё неправильно пишите. Нужна Трусова с песней Я из пушки в небо уйду.... И чечётку отобьёт на пушке и песню сама споёт. Вокалом же занималась. Зря что ли.
+2
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Ответ Savardus
Может и так, но ни одна страна в мире не живет в стиле "Нас обманули", "Нас боятся на западе" "Мы победили в войне (80 лет назад)" и ничего про будущее и сегодняшний день. Ну может кроме КНДР.
Мы исключительная нация © Обама
Мы победили во второй мировой войне © Жан Пьер
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