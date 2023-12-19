Путин поручил представить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади
Владимир Путин поручил представить предложения о спортивных парадах в Москве.
Об этом говорится в соответствующем поручении президента России на сайте Кремля. Уточняется, что речь идет о парадах на Красной площади.
Срок представления предложения – до 1 марта 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Стены древнего Кремля...
вместо Любовь Орловой предлагаю Шамана.
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