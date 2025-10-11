10

Ямаль не восстановится к игре с «Жироной» 18 октября

Ламин Ямаль пропустит ближайший матч «Барселоны».

Ранее вингер «Барселоны» был исключен из состава сборной Испании из-за дискомфорта в области паха. Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик говорил, что не знает, сыграет ли 18-летний футболист с «Реалом». 

Ранее сообщалось, что Ямаль может восстановится к игре с «Жироной» 18 октября, но, по данным Mundo Deportivo, футболист пропустит эту встречу.

Напомним, 26 октября состоится класико.

Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
