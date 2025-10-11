Ямаль не восстановится к игре с «Жироной» 18 октября
Ламин Ямаль пропустит ближайший матч «Барселоны».
Ранее вингер «Барселоны» был исключен из состава сборной Испании из-за дискомфорта в области паха. Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик говорил, что не знает, сыграет ли 18-летний футболист с «Реалом».
Ранее сообщалось, что Ямаль может восстановится к игре с «Жироной» 18 октября, но, по данным Mundo Deportivo, футболист пропустит эту встречу.
Напомним, 26 октября состоится класико.
