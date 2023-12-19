Агуэро об АПЛ: «МЮ» – одна из главных угроз титулу «Сити», нельзя их недооценивать. У «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» тоже есть шанс на победу»
Серхио Агуэро назвал основных соперников «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство в АПЛ.
«Никогда нельзя недооценивать «Манчестер Юнайтед» на этой стадии сезона. Они являются одной из главных угроз титулу «Ман Сити» в Премьер-лиге.
Я также думаю, что претендентом на титул является «Тоттенхэм», который стал значительно лучше под руководством Энджа Постекоглу. У «Ньюкасла» тоже есть шанс на победу, даже несмотря на их взлеты и падения, потому что они всегда борются», – сказал экс-форвард «Манчестер Сити» в интервью Stake.com.
«Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место по итогам 17 туров, отставая от лидирующего «Арсенала» на 11 очков.
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короче, Кун везде не прав 😎