Агуэро об АПЛ: «МЮ» – одна из главных угроз титулу «Сити», нельзя их недооценивать. У «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» тоже есть шанс на победу»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро Арсенал Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

Серхио Агуэро назвал основных соперников «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство в АПЛ.

«Никогда нельзя недооценивать «Манчестер Юнайтед» на этой стадии сезона. Они являются одной из главных угроз титулу «Ман Сити» в Премьер-лиге.

Я также думаю, что претендентом на титул является «Тоттенхэм», который стал значительно лучше под руководством Энджа Постекоглу. У «Ньюкасла» тоже есть шанс на победу, даже несмотря на их взлеты и падения, потому что они всегда борются», – сказал экс-форвард «Манчестер Сити» в интервью Stake.com.

«Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место по итогам 17 туров, отставая от лидирующего «Арсенала» на 11 очков.

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16 комментариев
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Тяжело следить за футболом, когда постоянно целуешь попу Месси.
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Думаю, Кун АПЛ не смотрел с момента выхода на пенсию.
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Крыша протекла
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Агуэро ты здоров?
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во-первых, Кун зря считает наш хромой МЮ претендентом на титул, во-вторых, зря считает, что титул у МС "по умолчанию", и, в-третьих, зря недооценивает Арсенал, Ливер, да и ту же Виллу.
короче, Кун везде не прав 😎
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Агуэро, я так понимаю живёт в году 2018.
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А я думаю Лутон может выстрелить
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У него алкострим там что ли 24/7?
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Уважаю Агуеро. Настоящая легенда нашего клуба. Но то что он сказал полная ерунда
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Какого года интервью?
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Какой МЮ, дайте легенде таблеток
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да что...черт побери он такое несёт !
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а если к весне разгонимся и в топ три попадем…..вот это будет смешно
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Ответ Игорь Бирк
Какого года интервью?
Часть про Ман Юнайтед из 2013, часть про ТТХ и Ньюкасл из 2023)
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