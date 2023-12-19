Агуэро об АПЛ: «МЮ» – одна из главных угроз титулу «Сити», нельзя их недооценивать. У «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» тоже есть шанс на победу»

Серхио Агуэро назвал основных соперников «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство в АПЛ.

«Никогда нельзя недооценивать « » на этой стадии сезона. Они являются одной из главных угроз титулу « » в Премьер-лиге.

Я также думаю, что претендентом на титул является « », который стал значительно лучше под руководством . У « » тоже есть шанс на победу, даже несмотря на их взлеты и падения, потому что они всегда борются», – сказал экс-форвард «Манчестер Сити» в интервью Stake.com.

«Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место по итогам 17 туров, отставая от лидирующего «Арсенала» на 11 очков.

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