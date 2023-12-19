Холанд – футболист 2023 года по версии FourFourTwo, Беллингем – 2-й, Кейн – 3-й, Месси – 6-й. Роналду не попал в топ-100
Эрлинг Холанд назван лучшим футболистом 2023 года по версии FourFourTwo.
Британский журнал составил список из 100 лучших игроков мира уходящего года. Возглавил рейтинг форвард «Манчестер Сити» Холанд, а замкнул хавбек Серджи Бускетс («Интер Майами»).
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не включен в сотню лучших игроков года.
Топ-20 футболистов мира по версии FourFourTwo:
1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
2. Джуд Беллингем («Реал Мадрид»)
3. Харри Кейн («Бавария»)
4. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
5. Родри («Манчестер Сити»)
6. Лионель Месси («Интер Майами»)
7. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
8. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
9. Антуан Гризманн («Атлетико»)
10. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»)
11. Букайо Сака («Арсенал»)
12. Джамал Мусиала («Бавария»)
13. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)
14. Виктор Осимхен («Наполи»)
15. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»)
16. Вильям Салиба («Арсенал»)
17. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»)
18. Джон Стоунз («Манчестер Сити»)
19. Рафаэл Леау («Милан»)
20. Деклан Райс («Арсенал»)
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
50 голов вне топ 100.
Лихтенштейн, Люксембург?
Сейчас придут фанаты Месси.Они подробно расскажут за что)))
Тут как минимум за предыдущие заслуги он ещё будет лет 10 всегда претендовать на разные награды!))) И армия его поклонников будет считать это справедливым!))