Холанд – футболист 2023 года по версии FourFourTwo, Беллингем – 2-й, Кейн – 3-й, Месси – 6-й. Роналду не попал в топ-100

Эрлинг Холанд назван лучшим футболистом 2023 года по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список из 100 лучших игроков мира уходящего года. Возглавил рейтинг форвард «Манчестер Сити» Холанд, а замкнул хавбек («Интер Майами»).

Форвард « » не включен в сотню лучших игроков года.

Топ-20 футболистов мира по версии :

1. («Манчестер Сити»)

2. («Реал Мадрид»)

3. («Бавария»)

4. (« »)

5. Родри («Манчестер Сити»)

6. («Интер Майами»)

7. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

8. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

9. Антуан Гризманн («Атлетико»)

10. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»)

11. Букайо Сака («Арсенал»)

12. Джамал Мусиала («Бавария»)

13. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

14. Виктор Осимхен («Наполи»)

15. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»)

16. Вильям Салиба («Арсенал»)

17. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»)

18. Джон Стоунз («Манчестер Сити»)

19. Рафаэл Леау («Милан»)

20. Деклан Райс («Арсенал»)

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