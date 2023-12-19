Холанд – футболист 2023 года по версии FourFourTwo, Беллингем – 2-й, Кейн – 3-й, Месси – 6-й. Роналду не попал в топ-100

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Эрлинг Холанд назван лучшим футболистом 2023 года по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список из 100 лучших игроков мира уходящего года. Возглавил рейтинг форвард «Манчестер Сити» Холанд, а замкнул хавбек Серджи Бускетс («Интер Майами»).

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не включен в сотню лучших игроков года.

Топ-20 футболистов мира по версии FourFourTwo:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

2. Джуд Беллингем («Реал Мадрид»)

3. Харри Кейн («Бавария»)

4. Килиан МбаппеПСЖ»)

5. Родри («Манчестер Сити»)

6. Лионель Месси («Интер Майами»)

7. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

8. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

9. Антуан Гризманн («Атлетико»)

10. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»)

11. Букайо Сака («Арсенал»)

12. Джамал Мусиала («Бавария»)

13. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

14. Виктор Осимхен («Наполи»)

15. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»)

16. Вильям Салиба («Арсенал»)

17. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»)

18. Джон Стоунз («Манчестер Сити»)

19. Рафаэл Леау («Милан»)

20. Деклан Райс («Арсенал»)

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93 комментария
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Не хейта ради (все равно на обоих), но за какие заслуги Месси на 6-м месте 2023 года? Мне лично абсолютно это непонятно
+132
-13
+119
Ответ nb8dwryv56
А у месси кроме ЗМ, какие достижения в 23-м?
серия удушающих в официальных матчах за сборную и рекорд в плей-офф ЛЧ за ПСЖ: по системе гол+пас набрал ZERO... для шестого места достаточно👏👏👏
+111
-33
+78
А у месси кроме ЗМ, какие достижения в 23-м?
+76
-20
+56
Месси за 14 голов в 2023, в топ-6 - все логично))
+42
-7
+35
Ответ Максим Коршунов
Не хейта ради (все равно на обоих), но за какие заслуги Месси на 6-м месте 2023 года? Мне лично абсолютно это непонятно
Зря ты эту тему поднял. При упоминании Месси сразу же прибегает невменяемый персофан домиан, который уже тебе ответил. Данный персонаж отвечает скриптами, поэтому строго не рекомендую вступать с ним в дискуссию. А насчёт рейтинга, то тот же Тайм вообще назвал его спортсменом года за игру в МЛС🤦‍♂️ Так что нечему удивляться)
+35
-6
+29
Что делает списанный опорник из МЛС?
+54
-26
+28
Ответ Максим Коршунов
Не хейта ради (все равно на обоих), но за какие заслуги Месси на 6-м месте 2023 года? Мне лично абсолютно это непонятно
Радуйся, что его в топ-3 не запихнули)
+27
-5
+22
не понял, Криш же 50 мячей наколотил, спортс трубит об этом после каждого гола Кейна, Мбаппе, Холланда
+26
-5
+21
2030 год : Месси попал в тройку лучших от ФИФА))). Хотя 5 лет назад завершил карьеру.
+26
-6
+20
1 гол в лиге Барби - топ-10
50 голов вне топ 100.
+20
-10
+10
Ответ Владимир Быков
не понял, Криш же 50 мячей наколотил, спортс трубит об этом после каждого гола Кейна, Мбаппе, Холланда
Как видим пиар пиаром, а кроме его фан базы эти голы никому не интересны.
+27
-17
+10
Ответ Максим Коршунов
Не хейта ради (все равно на обоих), но за какие заслуги Месси на 6-м месте 2023 года? Мне лично абсолютно это непонятно
Справедливости ради, но в матчах МЛС он несколько раз ускорился.
+12
-2
+10
Ответ Иван Петров
Я не поклонник игры Роналду в лиге арабов, но чел стал лучшим в отборе на ЧЕ. Это никак не считается?
Какие монстры на пути были?
Лихтенштейн, Люксембург?
+14
-6
+8
Ответ Антиглор17
Кроме?))) А что может важнее?! Ни одно другое достижение и рядом не стоит. Хотя игроком года выббрал бы Холланда, по совокупности.
В чем логика? Награду давать за награду? Дали ЗМ, теперь должны дать футболиста года, за точто получил ЗМ??? И так по кругу)) бред
+9
-1
+8
Ответ Максим Коршунов
Не хейта ради (все равно на обоих), но за какие заслуги Месси на 6-м месте 2023 года? Мне лично абсолютно это непонятно
Тише!))
Сейчас придут фанаты Месси.Они подробно расскажут за что)))
Тут как минимум за предыдущие заслуги он ещё будет лет 10 всегда претендовать на разные награды!))) И армия его поклонников будет считать это справедливым!))
+8
-1
+7
Ответ Эркинбек Апаканов
2030 год : Месси попал в тройку лучших от ФИФА))). Хотя 5 лет назад завершил карьеру.
фифа не знают других имен. им футбол не интересен.
+8
-1
+7
Ответ Иван Петров
Я не поклонник игры Роналду в лиге арабов, но чел стал лучшим в отборе на ЧЕ. Это никак не считается?
Лучшим стал Лукаку
+13
-7
+6
Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий скрыт
Специально для «настоящего ценителя» (тебя) сообщаю: ЧМ по футболу был в 2022-ом году❗️❗️❗️
+6
0
+6
Я не поклонник игры Роналду в лиге арабов, но чел стал лучшим в отборе на ЧЕ. Это никак не считается?
+15
-9
+6
Ответ Илья Мурашов
Лучшим стал Лукаку
Одним из лучших тогда. Он там десяток голов кажется забил.
+8
-2
+6
Ответ nb8dwryv56
А у месси кроме ЗМ, какие достижения в 23-м?
контракт с Apple
+7
-2
+5
FourFourTwo может хоть на каждый год, начиная с какого-нибудь лохматого 19##-го, выдвигать свою лучшую десятку, и всё равно тут будут жаркие споры.
+5
0
+5
Ничего страшного, скоро будет церемония Globe soccer awards, там Роналду железно войдёт в топ 5 лучших
+9
-4
+5
Ответ Men77
Комментарий удален модератором
Это вы живете в своем мирке где за семь игр и 5 пенальти дают Золотой Мяч . А вы все до потери сознания кричите что он заслужил
+6
-1
+5
Ответ Domian
Как видим пиар пиаром, а кроме его фан базы эти голы никому не интересны.
Не то что Месси, с 14 голами за весь год😂😂😂
+8
-4
+4
Ответ Иван Петров
Я не поклонник игры Роналду в лиге арабов, но чел стал лучшим в отборе на ЧЕ. Это никак не считается?
Лучшим в отбре на ЧЕ стал Лукаку.
+5
-2
+3
Ответ Domian
Какие монстры на пути были? Лихтенштейн, Люксембург?
Это общеевропейский турнир. Он никак не считается при оценке получается?
+4
-1
+3
низковат наш Лео, подумаешь пару раз Шарлотте и Клермону продул, ну и что? ведь остальные 15 команд были уровня Баварии))
+4
-2
+2
странные вопросы про Месси. вообще-то на днях он отпраздновал годовщину победы на ЧМ!
+4
-2
+2
Ответ Иван Петров
Я не поклонник игры Роналду в лиге арабов, но чел стал лучшим в отборе на ЧЕ. Это никак не считается?
К слову, Лукаку тоже здесь нет
+2
0
+2
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