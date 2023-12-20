Кучеров сделал дубль в матче с «Сент-Луисом». У него 22+32 в 32 играх

Никита Кучеров забросил две шайбы в матче с «Сент-Луисом» (6:1).

Форвард « » набрал 54-е (22+32) очко в текущем чемпионате , упрочив лидерство в гонке бомбардиров.

Россиянин продлил результативную серию (3+4) до 3 игр. Всего в сезоне он провел 32 матча.

Сегодня за 18:24 (3:18 – в большинстве) у 4 броска в створ ворот, полезность – «плюс 2».