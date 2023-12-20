Кучеров сделал дубль в матче с «Сент-Луисом». У него 22+32 в 32 играх

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров забросил две шайбы в матче с «Сент-Луисом» (6:1).

Форвард «Тампы» набрал 54-е (22+32) очко в текущем чемпионате НХЛ, упрочив лидерство в гонке бомбардиров.

Россиянин продлил результативную серию (3+4) до 3 игр. Всего в сезоне он провел 32 матча.

Сегодня за 18:24 (3:18 – в большинстве) у Кучерова 4 броска в створ ворот, полезность – «плюс 2».

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10 комментариев
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Так держать, Никита!
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Лучшие снайперы "Тампы-Бэй" ( вся история ) :
1) Стэмкос - 530 ( 1033 матча )
2) Лекавалье - 383 ( 1037 матчей )
3) Сан-Луи - 365 ( 972 матча )
4) КУЧЕРОВ - 298 ( 676 матчей )
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стиль меняет как перчатки
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Кучеров обошел Яшин и догнал по очкам Э. Карлсона (783) .
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Интересно, в прошлом году к 32 играм сколько очков было и в сезон когда набрал 128 очков?
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Кто там вчера приблизился, ась?
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Приучил к тому, что 2 очка воспринимаются как норма и застой
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мда воротчик конечно не ахти , вторая шайба его
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вот бы такую статистику Овечкину..
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Спокоен как удав. Сегодня даже не сильно радовался забитым голам.
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