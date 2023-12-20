Кучеров сделал дубль в матче с «Сент-Луисом». У него 22+32 в 32 играх
Никита Кучеров забросил две шайбы в матче с «Сент-Луисом» (6:1).
Форвард «Тампы» набрал 54-е (22+32) очко в текущем чемпионате НХЛ, упрочив лидерство в гонке бомбардиров.
Россиянин продлил результативную серию (3+4) до 3 игр. Всего в сезоне он провел 32 матча.
Сегодня за 18:24 (3:18 – в большинстве) у Кучерова 4 броска в створ ворот, полезность – «плюс 2».
1) Стэмкос - 530 ( 1033 матча )
2) Лекавалье - 383 ( 1037 матчей )
3) Сан-Луи - 365 ( 972 матча )
4) КУЧЕРОВ - 298 ( 676 матчей )