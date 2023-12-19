Маттеус о плотном календаре: «У меня были те же самые 55-60 матчей в год, и я не плакал. Играть намного лучше, чем тренироваться. Дайте мне больше игр, я буду счастливее»

Лотар Маттеус не видит проблемы в плотном календаре.

Обладатель «Золотого мяча»-1990 и участник пяти чемпионатов мира в составе сборной Германии считает, что для футболистов лучше играть, чем тренироваться.

«Когда я играл, у меня были те же самые 55-60 полных матчей каждый год. Я играл в Бундеслиге, в Кубке Германии, в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Я играл за сборную, на чемпионатах мира, чемпионатах Европы.

И я никогда не плакал. Потому что для меня было здорово играть по 2 матча в неделю, потому что тогда у меня тренировок меньше. Играть интереснее, чем тренироваться. Тебе приходится ходить в тренажерку, бегать, заниматься. Играть намного лучше.

Дайте мне больше матчей, я буду счастливее», – сказал .

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