Маттеус о плотном календаре: «У меня были те же самые 55-60 матчей в год, и я не плакал. Играть намного лучше, чем тренироваться. Дайте мне больше игр, я буду счастливее»
Лотар Маттеус не видит проблемы в плотном календаре.
Обладатель «Золотого мяча»-1990 и участник пяти чемпионатов мира в составе сборной Германии считает, что для футболистов лучше играть, чем тренироваться.
«Когда я играл, у меня были те же самые 55-60 полных матчей каждый год. Я играл в Бундеслиге, в Кубке Германии, в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Я играл за сборную, на чемпионатах мира, чемпионатах Европы.
И я никогда не плакал. Потому что для меня было здорово играть по 2 матча в неделю, потому что тогда у меня тренировок меньше. Играть интереснее, чем тренироваться. Тебе приходится ходить в тренажерку, бегать, заниматься. Играть намного лучше.
Дайте мне больше матчей, я буду счастливее», – сказал Маттеус.
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Притом что интенсивность матчей в современном футболе намного выше, и скорости другие
Выбрал рандомный сезон 90/91 клуб+сборная 46+10 .
56 игр т.е.
Отдыхай мальчик
Там игры за клуб по сезонам, а за сборную по годам. Поэтому точно посчитать с телефона сложно, но:
В первом заходе в Баварии и в Интере 38 игр в среднем за сезон. Во втором заходе в Баварии - 32.
В сборной три раза было по 15 игр за год (в годы ЧМ), но они все соприкасались с сезонами, где он играл меньше среднего за клуб. В среднем за эти годы за сборную было по 8 игр в год.
Примерно пару лет у него было 50-55 игр за сезон. В остальные сезоны меньше. Вот и всё.
А про 4-5 часов ежедневного тренировочного процесса -- это вообще сюр.
Даже на сборах ( предсезонная подготовка , когда закладывается функциональная база на сезон) у большинства клубов 4 часа практических занятий на поле не набирается .
Норма 3 - 3,5 часа + тренажерка + тактическая подготовка
Ох и смешные крендели же вы