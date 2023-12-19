Маттеус о плотном календаре: «У меня были те же самые 55-60 матчей в год, и я не плакал. Играть намного лучше, чем тренироваться. Дайте мне больше игр, я буду счастливее»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Лотар Маттеус Лига чемпионов УЕФА календарь Футбол

Лотар Маттеус не видит проблемы в плотном календаре.

Обладатель «Золотого мяча»-1990 и участник пяти чемпионатов мира в составе сборной Германии считает, что для футболистов лучше играть, чем тренироваться.

«Когда я играл, у меня были те же самые 55-60 полных матчей каждый год. Я играл в Бундеслиге, в Кубке Германии, в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Я играл за сборную, на чемпионатах мира, чемпионатах Европы.

И я никогда не плакал. Потому что для меня было здорово играть по 2 матча в неделю, потому что тогда у меня тренировок меньше. Играть интереснее, чем тренироваться. Тебе приходится ходить в тренажерку, бегать, заниматься. Играть намного лучше.

Дайте мне больше матчей, я буду счастливее», – сказал Маттеус.

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72 комментария
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и я про то же. Раньше и поля были как болота, бутсы неудобные, экипировка в целом, не было такой медицины и таких зарплат и люди играли и не жаловались, а щас просто время пусибоев каких-то. Тошно становится все читать это.
+69
-24
+45
Ответ Всеволод Бобров
и я про то же. Раньше и поля были как болота, бутсы неудобные, экипировка в целом, не было такой медицины и таких зарплат и люди играли и не жаловались, а щас просто время пусибоев каких-то. Тошно становится все читать это.
Но и интенсивность игр была меньше. Сейчас очень многое из игры команд основано на физике
+46
-8
+38
Маттеус что в Интере, что в Баварии и Боруссии проводил в среднем по 35-40 матчей, о каких 60 матчей он говорит ?
Притом что интенсивность матчей в современном футболе намного выше, и скорости другие
+49
-19
+30
Ответ Isa Babaev
Маттеус что в Интере, что в Баварии и Боруссии проводил в среднем по 35-40 матчей, о каких 60 матчей он говорит ? Притом что интенсивность матчей в современном футболе намного выше, и скорости другие
но и медицина намного развитие и перелеты сейчас с огромным комфортом.
+19
-1
+18
Ответ Isa Babaev
Маттеус что в Интере, что в Баварии и Боруссии проводил в среднем по 35-40 матчей, о каких 60 матчей он говорит ? Притом что интенсивность матчей в современном футболе намного выше, и скорости другие
40 игр за клуб + 15 игр за сборную. вот тебе и 50-60.
+19
-6
+13
Ответ Isa Babaev
Маттеус что в Интере, что в Баварии и Боруссии проводил в среднем по 35-40 матчей, о каких 60 матчей он говорит ? Притом что интенсивность матчей в современном футболе намного выше, и скорости другие
+ Сборная
+15
-2
+13
Ответ Всеволод Бобров
и я про то же. Раньше и поля были как болота, бутсы неудобные, экипировка в целом, не было такой медицины и таких зарплат и люди играли и не жаловались, а щас просто время пусибоев каких-то. Тошно становится все читать это.
Так на концерт Дрейка не успевают футболисты. Хочется и в Луи Виттоне погулять по Лас Вегасу и на Феррари с ветерком прокатиться, а тут нужно играть каждые три дня. Можно конечно пойти в клубы попроще , но тогда концерт только по телевизору
+22
-10
+12
Ответ Леван Мкртчян
Сейчас совершенна другая средняя интенсивность в футбольных матчах. При современных нагрузках ,без восстановительных тренировок и процедур, игроки бы ломались через тур. А многие ребята из поколения Маттеуса, с их образом жизни, не прожили бы и пару сезонов в современном футболе , играй они при современной динамике игры по 65+ матчей в сезоне
чушь. Для того времени была высокая интенсивность, люди также рвались, интенсивность твоя идет от качественных полей, формы, бутс которые ножку не жмут и сделаны из супер лёгких материалов, медицина бешенная, восстановление и так далее, у тех футболистов даже близко ничего этого не было и они показывали максимум интенсивности для тех условий. Запихни нынешних неженок туда их вынесли бы в первой игре на носилках, да кстати насколько жестче ещё тогда игра была думаю не стоит обьяснять, когда такие как Рой Кин или Винни Джонс спокойно обходились без красных карточек.
+15
-3
+12
Не совсем корректно сравнивать мужской футбол с современным полуженским
+15
-7
+8
Мамкины эксперты которые родились когда Маттеус закончил играть, ему сейчас разложат как тяжело нынче играть.
+12
-4
+8
Ответ savik-A.M.
каких 15 игр за сборную в 80-90х ? там максимум 5-6
у Лотара 150 игр за сборную, по твоей логике он за сборную 30 лет играл? 150/5 то?
+7
0
+7
Ответ Олег Воропаев
Но и интенсивность игр была меньше. Сейчас очень многое из игры команд основано на физике
но и медицина стала лучше и питание и зарплаты выше.
+8
-1
+7
Ответ Isa Babaev
Нет там 60 матчей, у него в пиковый сезон сыграно 45 матчей, тот же Трент Арнольд провел 58 матчей только на клубном уровне в сезоне 2021/2022, дальше плюсуй сам игры сборной и разницу увидишь
откуда вы звездуны такие беретесь то??
Выбрал рандомный сезон 90/91 клуб+сборная 46+10 .
56 игр т.е.
Отдыхай мальчик
+6
-1
+5
Ответ Олег Воропаев
Но и интенсивность игр была меньше. Сейчас очень многое из игры команд основано на физике
О какой интенсивности речь? Сейчас мяч двигается быстрее, но это не значит, что футболисты стали больше бегать, все те же 9-10 км за матч, и то это включая ходьбу.
+8
-4
+4
Ответ Нефанатик
Интенсивности не было? Что ты вообще такое несёшь? Современные игроки в 90-х сломались бы после первого матча.
да это школоло какое то. кроме своих сити псж ничего не видели
+4
0
+4
Ответ Уставший Фергюсон
Так блин и интенсивности такой не было и скоростей, раньше футбол был в разв проще и медленнее
Интенсивности не было? Что ты вообще такое несёшь? Современные игроки в 90-х сломались бы после первого матча.
+5
-1
+4
Ответ United_LP
О какой интенсивности речь? Сейчас мяч двигается быстрее, но это не значит, что футболисты стали больше бегать, все те же 9-10 км за матч, и то это включая ходьбу.
+ сейчас в матче перерывов больше. Раньше половину из нынешних фолов даже за нарушение не считали и никто каждые 40 сек игру не останавливал.
+4
0
+4
Ответ Борис Энгельгардт
раньше футбол был пешеходным, не таким интенсивным, а теперь если ты не пробежал 8 километров за матч то следующие три игры твоя фамилия будет в списке тех, кто сидит на лавке, а потом может получишь 7 минут в кубке
🤣🤣🤣
+3
0
+3
Ответ Дима
40 игр за клуб + 15 игр за сборную. вот тебе и 50-60.
Вот мне делать было нечего, и я пошел на Википедию изучать.
Там игры за клуб по сезонам, а за сборную по годам. Поэтому точно посчитать с телефона сложно, но:
В первом заходе в Баварии и в Интере 38 игр в среднем за сезон. Во втором заходе в Баварии - 32.
В сборной три раза было по 15 игр за год (в годы ЧМ), но они все соприкасались с сезонами, где он играл меньше среднего за клуб. В среднем за эти годы за сборную было по 8 игр в год.
Примерно пару лет у него было 50-55 игр за сезон. В остальные сезоны меньше. Вот и всё.
+4
-1
+3
Ответ Isa Babaev
Маттеус что в Интере, что в Баварии и Боруссии проводил в среднем по 35-40 матчей, о каких 60 матчей он говорит ? Притом что интенсивность матчей в современном футболе намного выше, и скорости другие
Ровно как и медицина с физ подготовкой, фармакологией и техническим оснащением.
+3
0
+3
Ответ Руслан Хайбулов
у игроков вроде бы каждый день должны быть и утром и вечером тренировки по 2 часа и при этом двусторонку они также играют, полчаса. в день уходит по 4-5 часов на тренировки, в дни игр тренировок нет, не считая просто разминки разогрев как раскатка у хоккеистов, это 30 минут, после игры, массаж восстановительные тренировки называются, бассейн в том числе. при этом раньше была такая фишка что играли двусторонку по 2 часа, чтобы развивать выносливость к играм, при этом могли утяжелиться курткой или свитером,это плюс 1,5 кг. или играли по 2,5 часа, опять таки тренируя выносливость, играли каждый день, между собой внутри команды, не считая дней игр. в дни игр получалось нагрузок намного меньше и день после игры тоже восстановительный, получается он прав что играть для них было легче чем тренироваться, вывод что тренировки сейчас стали лёгкими не в напряг, вот и ноют что игр много
В сезоне не один проф клуб не тренируется по два раза в день на поле.
А про 4-5 часов ежедневного тренировочного процесса -- это вообще сюр.
Даже на сборах ( предсезонная подготовка , когда закладывается функциональная база на сезон) у большинства клубов 4 часа практических занятий на поле не набирается .
Норма 3 - 3,5 часа + тренажерка + тактическая подготовка
+5
-2
+3
Ответ bevooch
Вот мне делать было нечего, и я пошел на Википедию изучать. Там игры за клуб по сезонам, а за сборную по годам. Поэтому точно посчитать с телефона сложно, но: В первом заходе в Баварии и в Интере 38 игр в среднем за сезон. Во втором заходе в Баварии - 32. В сборной три раза было по 15 игр за год (в годы ЧМ), но они все соприкасались с сезонами, где он играл меньше среднего за клуб. В среднем за эти годы за сборную было по 8 игр в год. Примерно пару лет у него было 50-55 игр за сезон. В остальные сезоны меньше. Вот и всё.
а я зашел на трансфермаркт и посмотрел 90/91 чисто рандомно выбрал сезон. 56 игр выходит.
+3
0
+3
Ответ Нефанатик
Не совсем корректно сравнивать мужской футбол с современным полуженским
Современные футболисты и близко не выдержат условий женского футбола. Мало платят, плохие поля, еще больше травм, при каждом удобном случае тебе напоминают что футбол это не женское дело. И при всем при этом еще нельзя симулировать и затягивать время.
+2
0
+2
Ответ Cearvm
Так жалуются уже в основном сами болельщики. В этом сезоне все наконец-то увидели, сколько травм после чемпионата мира. Реал и Ньюкасл потеряли половину состава, во многих клубах проблемы. Есть основные турниры, но только за последние годы добавили Лицу Наций и новый клубный ЧМ. Так ли они нужны, неужели мало футбола?
У Ньюкасла практически никто не ехал на Чм, как связаны травмы Ньюкасла с чм
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Рабко
На мой взгляд, он всё же поздно закончил играть и Евро-2000 провалил, создав сборной кучу проблем в обороне.
Даже 30 летний человек в 2000 был 6-7 летним. Он не мог априори смотреть футбол отдавать ему какую то зрелую оценку. Что может знать о футболе ребенок 6-7 лет? На примере того же ригобера или барсамании оцени. Те же дети. Глупые и неадекватные.
+5
-3
+2
Ответ bevooch
Ткни
а, ок 91/92 36. игр. Ну да маловато, с разрывом крестов надо было тоже под 60 игр провести.
Ох и смешные крендели же вы
+2
0
+2
Ответ Isa Babaev
Маттеус что в Интере, что в Баварии и Боруссии проводил в среднем по 35-40 матчей, о каких 60 матчей он говорит ? Притом что интенсивность матчей в современном футболе намного выше, и скорости другие
интенсивность выше, но и тело спортсмена сейчас лучше знают. Тренеры по физ подготовке лучше знают, как нагружать спортсменов и процессы восстановления ушли далеко вперед. Медицина и технологии сыграли решающую роль в том, что интенсивность повысилась. Можно сколько угодно говорить про изменения ментальности современных спортсменов и развития тактики, но это было бы невозможно без развития человечества в науке и новых технологиях
+2
0
+2
Ответ Леван Мкртчян
В сезоне не один проф клуб не тренируется по два раза в день на поле. А про 4-5 часов ежедневного тренировочного процесса -- это вообще сюр. Даже на сборах ( предсезонная подготовка , когда закладывается функциональная база на сезон) у большинства клубов 4 часа практических занятий на поле не набирается . Норма 3 - 3,5 часа + тренажерка + тактическая подготовка
я говорил про времена Лотара Матесуа про времена тренировок Лобановского как он гонял Игоря Беланоыа и Олега Блохина и советские методы нагрузок не сильно отличались от западных в то время, сейчас, стали считать что это бесполезная беготня в стиле Марата мол пусть он на симуляторе думает и тактически упражняется, и в тренажёра не спеша в охотку подкачает кубики на животе, как фитнес. в те времена тренировки совсем другие были и им было легче играть чем тренироваться
+3
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+2
Ответ CM1
А Вы с каким посылом не согласны: "Что раньше футболистам было лучше" или "Что раньше были те же 55-60 матчей - следовательно то же самое, что и сейчас"?
раньше игры были менее интенсивные, соответственно игрокам нужно было меньше бегать, поэтому сравнение нерелевантно. Раньше можно было бухать через день и играть на топ-уровне, сейчас это невозможно. Вал травм в топ-клубах подтверждает тот факт, что нагрузка на футболистов очень велика. Раньше травмировались в основном из-за грубой игры, сейчас главная причина травм высокие нагрузки
+2
-1
+1
Мужчина
+6
-5
+1
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