Джибриль Сиссе – Вальбуэна о шантаже интимным видео: «Не жалеешь, что годами втягивал меня в это дерьмо? Я не забыл»

Джибриль Сиссе упрекнул Матье Вальбуэна из-за дела с шантажом интимным видео.

На днях бывший полузащитник «Марселя», «Динамо» и сборной Франции, выступающий за «Олимпиакос Б», заявил, что не держит зла на экс-форварда «Реала» Карима Бензема, играющего за «Аль-Иттихад», за то, что он шантажировал его: «Мы не поедем в отпуск вместе, но я не в обиде и никому не желаю зла. Хочу, чтобы Карим был счастлив в семейной жизни и в футболе».

«И ты не жалеешь, что годами втягивал меня в это дерьмо? Я не забыл», – написал в соцсетях бывший нападающий «Осера», «Ливерпуля», «Марселя», «Кубани» и сборной Франции Сиссе в ответ на публикацию RMC Sport со словами Матье

Напомним, в ноябре 2021 года Бензема был приговорен к году тюрьмы условно и штрафу 75 тысяч евро по делу о шантаже Вальбуэна видеозаписью интимного характера, которое тянулось с 2015 года. Из-за этой ситуации оба игрока не попали в сборную Франции на Евро-2016, где команда стала второй. Бензема не вызывали в национальную команду до 2021 года, он пропустил победный ЧМ-2018.

В рамках этого дела Сиссе и еще три человека находились под стражей в период с 13 по 20 октября 2015 года, Джибриль был освобожден и позже оправдан со стороны Вальбуэна.

Год тюрьмы условно и штраф 75к для Бензема – итог дела о шантаже Вальбуэна

