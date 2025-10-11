Божинов про Головина: «Мог бы играть за «Ман Сити», почему нет? Когда изменится политическая ситуация»

Валери Божинов считает, что Александр Головин мог бы играть за «Манчестер Сити».

– Вы знаете кого‑то из российских молодых игроков? Может, Батракова?

– Да, я знаю его, он хороший игрок.

– Кто из россиян мог бы играть в «Манчестер Сити»?

– Головин. Он смог бы, почему нет. Когда изменится политическая ситуация, Головин мог бы играть за «Манчестер Сити», – сказал экс-форвард клуба из Манчестера.