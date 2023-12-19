«Оставайтесь самими собими. Счастье в новом году безызбежно». Загитова снялась в новогоднем ролике с Дзюбой, Слуцким и Далалояном

Теги Артем Дзюба Леонид Слуцкий сборная России женское катание Алина Загитова Лига Ставок Фигурное катание

Загитова снялась в новогоднем ролике с Дзюбой, Слуцким и Далалояном.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова появилась в видео букмекерской компании в образе телеведущей и поздравила с наступающим Новым годом.

В съемках также поучаствовали футболист «Локомотива» Артем Дзюба, тренер Леонид Слуцкий и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян.

«Друзья, спасибо, что были с нами весь этот год.

Оставайтесь самими собими. Счастье в новом году безызбежно», – сказала Загитова.

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57 комментариев
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Если Загитова решила понтануть своими косяками, страшно представить что придумал Дзюба
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Алина, и в первый раз было стрёмно, а в сотый - невыносимо убого. Что ж ты всё скатываешься и ещё понтуешься этим.
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Снялась в ролике с Дзюбой... Как-то настораживает))
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Бравировать своей безграмотностью и невежеством это, конечно, такое позорище! А самое страшное, что таких как Алина миллионы..
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комбо говна
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от нее то точно никуда не деться. она прям вездессущая
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Дура.
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Замечательно, когда безграмотность становится фишкой
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Ответ Aryna Lapko
Снялась в ролике с Дзюбой... Как-то настораживает))
Дзюба привык сниматься в соло.
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Ответ Мэй Касахара
Если Загитова решила понтануть своими косяками, страшно представить что придумал Дзюба
есть бескрайнее поле для "коллабов". Правда, категория будет "для взрослых". И йозе будет нервничать.
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Уже нет смысла пытаться оправдаться. Люди давно поняли, что у нее в голове.
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Ответ Androkirl91
Комментарий скрыт
старый же
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Такое чувство, что кому-то очень выгодно запрограммировать общество на деградацию
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Безызбежно, уже не в тренде, пора уже новый кринж морозить
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Показательно, что ЛС напичкала видео всеми возможными мемами, включая бархатные тяги и провокационные отсылски к Дзюбе, но ажиотаж вызывает «безызбежно» Загитовой )
Лучшая ❤️
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Дзюба…самые быстрые ладошки на диком западе)))опасная реклама))
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ШАТ АП ФАК АП !!!!!!
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Алина, это уже не смешно, с нетерпением ждём, твой новый кринж.
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Алина долго еще будет свою оговорку вспоминать?
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Опять "безызбежно", подарите ей кто-нибудь Орфографический словарь😁
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только бы не болтала. Бездарность.
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Ну неплохо так собрали всех триггерных для местной публики персонажей ))
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Найди лишнего))
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Эксплуатировать свои "ляпы", пытаясь высмеивать это, то есть, себя - больше ничего не остается) Да уж. Дошла до ручки)
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Ахахаха🤡
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Чем это поздравление хуже "пения" Трусовой и Самоделкиной?
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ее все таки заставили перейти на зеленый
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Ответ James Voron
Эксплуатировать свои "ляпы", пытаясь высмеивать это, то есть, себя - больше ничего не остается) Да уж. Дошла до ручки)
До какой ручки? Tibaldi Fulgor Nocturnus? Которая $ 9 000 000 ? :)
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Безызбежно мычащая проявляльщица всë никак не уймëтся. При этом не забывает ныть про хейтеров.
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Алина, а как на счёт московской дикции? Подтянула?
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