«Ман Сити» и «Флуминенсе» сыграют в финале клубного ЧМ 22 декабря

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Определились финалисты клубного чемпионата мира.

«Манчестер Сити» разгромил «Урава Ред Даймондс» во втором полуфинале турнира (3:0).

В решающем матче команда тренера Пепа Гвардиолы сыграет с бразильским «Флуминенсе», который накануне обыграл «Аль-Ахли» из Каира (2:0).

Финал состоится на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» 22 декабря.

В этот же день «Урава Ред Даймондс» сыграет с «Аль-Ахли» в матче за третье место на стадионе имени принца Абдуллы аль-Файсала.

Клубный чемпионат мира в этом году проходит в Саудовской Аравии.

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14 комментариев
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очень неожиданная пара
+6
0
+6
Будуттпервой английской командой с 5 трофеями в сезоне
+7
-2
+5
Ответ Jlaw
Будуттпервой английской командой с 5 трофеями в сезоне
Заход на исторический рекорд
+5
0
+5
Ответ Cruel Snake
Чисто теоритически у «Флуминенсе» есть шансы.
у них шансы 50:50, либо выиграют, либо нет
+4
-1
+3
Ответ Jlaw
Будуттпервой английской командой с 5 трофеями в сезоне
Непутевый красный брат оба суперкубка Европы проиграл лол
+3
-1
+2
У Флуминенсе есть одна надежда- если Пеп решит проверить младший возраст и выпустит 14-15 летних на игру
+1
0
+1
Чисто теоритически у «Флуминенсе» есть шансы.
+1
-1
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В пол силы обыграл клуб Урава
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37 трофей Пепа
до рекорда 13
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Мс должен выгграть с разницей 2 или 3 мяча, судя по увиденным вчера и сегодня
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Ответ Jlaw
Будуттпервой английской командой с 5 трофеями в сезоне
ливер брал в 2001
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Ответ Cruel Snake
Чисто теоритически у «Флуминенсе» есть шансы.
чисто математически все ещё есть шанс®
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