«Ман Сити» и «Флуминенсе» сыграют в финале клубного ЧМ 22 декабря

Определились финалисты клубного чемпионата мира.

« » разгромил «Урава Ред Даймондс» во втором полуфинале турнира (3:0).

В решающем матче команда тренера сыграет с бразильским « », который накануне обыграл «Аль-Ахли» из Каира (2:0).

Финал состоится на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» 22 декабря.

В этот же день « » сыграет с «Аль-Ахли» в матче за третье место на стадионе имени принца Абдуллы аль-Файсала.

Клубный чемпионат мира в этом году проходит в Саудовской Аравии.

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