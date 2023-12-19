«Ман Сити» и «Флуминенсе» сыграют в финале клубного ЧМ 22 декабря
Определились финалисты клубного чемпионата мира.
«Манчестер Сити» разгромил «Урава Ред Даймондс» во втором полуфинале турнира (3:0).
В решающем матче команда тренера Пепа Гвардиолы сыграет с бразильским «Флуминенсе», который накануне обыграл «Аль-Ахли» из Каира (2:0).
Финал состоится на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» 22 декабря.
В этот же день «Урава Ред Даймондс» сыграет с «Аль-Ахли» в матче за третье место на стадионе имени принца Абдуллы аль-Файсала.
Клубный чемпионат мира в этом году проходит в Саудовской Аравии.
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