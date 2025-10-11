36

Экс-тренер «Монако» Клеман отказал «Спартаку» (Барт Лаге)

Бывший тренер «Монако» отказался возглавить «Спартак».

Ранее сообщалось, что 51-летний бельгийский специалист Филипп Клеман провел беседу со спортивным директором «Спартака» Франсисом Кахигао.

«Я связался с агентом Филиппа Клемана. Да, «Спартак» предлагал ему работу, но он отказался.

Он продолжает жить в Великобритании, и я думаю, что у него там есть какие-то контакты», – рассказал «Чемпионату» бельгийский  журналист De Standaard Барт Лаге. 

Филипп остается без работы после увольнения из «Рейнджерс» в начале 2025 года. Он возглавлял шотландскую команду с 2023-го. Также Клеман работал в «Монако», «Генке» и «Брюгге». Все свои трофеи он выиграл в Бельгии – трижды чемпионат страны и один раз Суперкубок.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
