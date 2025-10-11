Неста хотел перейти в «Интер» после срыва трансфера в «Ювентус» в 2002-м: «Я не хотел в «Милан», верил, что «Интер» будет побеждать, а вместо этого мы с «Миланом» взяли ЛЧ в первом же сезоне»

Алессандро Неста мог перейти в «Интер» или «Ювентус» вместо «Милана».

Неста в 2002 году из финансовых проблем у «Лацио» перешел в «Милан» за 31 миллион евро. Защитник выступал за «россонери» до 2012 года и выиграл 9 трофеев, в том числе два чемпионата Италии и две Лиги чемпионов .

«Первые полгода были ужасными, потому что я не хотел быть в «Милане ». Я скучал по всему, скучал по Риму. Мы, римляне, такие – мы замкнутые.

Представьте, за несколько месяцев до этого был вариант с «Ювентусом », но, честно говоря, я не хотел туда переходить. Потом трансфер в «Ювентус » сорвался, и я должен был перейти в «Интер». После 5 мая и вариант с «Интером » испарился («Лацио » выиграл у миланцев со счетом 4:2 – Спортс’‘).

Я не хотел переходить в «Милан», потому что для меня «Интер» был командой, которая победит в следующем сезоне – я был в этом уверен. А вместо этого мы выиграли с «Миланом» Лигу чемпионов в первом же сезоне», – сказал чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии в подкасте BSMT.