Бернарду Силва о плотном календаре: «У игроков нет Рождества, нет лета, отдыха недостаточно. С таким расписанием матчи потеряют интенсивность»
Бернарду Силва рассказал об усталости футболистов на фоне уплотнения календаря.
Ранее стало известно, что в 2025 году чемпионат мира среди клубов будет длиться месяц из-за участия в нем 32 клубов. Из-за этого некоторые игроки могут провести более 80 матчей за сезон.
«С игроками не советовались, но мы стараемся делать свою работу. Реальность такова, что количество игр, которые мы проводим сейчас, и тем более с учетом новых соревнований, немного сумасшедшее. Игроки получают недостаточно отдыха. Риск травм значительно возрастает.
С таким большим числом игр матчи будут менее энергичными, потеряют интенсивность. Клубный чемпионат мира – топ турнир, не жалуюсь, но из-за нынешнего числа игр и расписания сложно поддерживать форму, нужный уровень энергии, чтобы хорошо играть.
Не буду врать, иногда я чувствую усталость. Мы играем каждые три дня, не отдыхаем. У нас нет Рождества, у нас нет лета. Но это цена, которую приходится платить за то, чтобы выступать в топ-клубе и бороться за все титулы. В конце концов, нашей мечтой было играть на таком уровне», – сказал хавбек «Манчестер Сити».
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Выживут клубы, имеющие два полноценных равных состава.
С самого детства режим, разьезды, тренировки, и самое главное что до уровня топ 5 лиг(молчу про уровень того же Силвы) добирается один такой вот пацан на тысячу
Оторвать нет никакой возможности
Они даже индейку на День Благодорения не могут схомячить !))
С ними вполне можно обойтись в таких матчах. Но нет, их выставляют в упор в каждом матче, а потом нытье насчет количества матчей
Всё идёт к тому, что будет много низкокачественных медленных матчей, так как игроки будут себя беречь. Скоро это надоест и болельщикам
Не хочешь играть-уходи из футбола или получи травму
Ну а во вторых ответь себе как болельщику что тебе интреснее смотреть? Условную рубку в 50 матчах от лучших составах и лучших игроков или 100 матчей полурезервистов а в перемешку уставшими звездами?
Он всегда в Англии таким был. Манчестер Юнайтед, который выиграл требл в 99-ом, сыграл столько же матчей сколько и Сити выигравший требл в прошлом сезоне.
Просто футбол стал интенсивнее и для этого ввели в футболе 5 замен. Просто некоторые тренеры в упор не хотят под это подстраиваться и вводить ротацию.
Как раз-таки Пеп любитель за матч даже 3 замен не делать
Это как плюнуть кому то в чашку, а потом сказать извините, понимаю, что не прав 😏 хотя че я тебе объясняю, такое Не лечится)