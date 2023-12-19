Бернарду Силва о плотном календаре: «У игроков нет Рождества, нет лета, отдыха недостаточно. С таким расписанием матчи потеряют интенсивность»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия чемпионат мира среди клубов Бернарду Силва календарь Футбол

Бернарду Силва рассказал об усталости футболистов на фоне уплотнения календаря.

Ранее стало известно, что в 2025 году чемпионат мира среди клубов будет длиться месяц из-за участия в нем 32 клубов. Из-за этого некоторые игроки могут провести более 80 матчей за сезон.

«С игроками не советовались, но мы стараемся делать свою работу. Реальность такова, что количество игр, которые мы проводим сейчас, и тем более с учетом новых соревнований, немного сумасшедшее. Игроки получают недостаточно отдыха. Риск травм значительно возрастает.

С таким большим числом игр матчи будут менее энергичными, потеряют интенсивность. Клубный чемпионат мира – топ турнир, не жалуюсь, но из-за нынешнего числа игр и расписания сложно поддерживать форму, нужный уровень энергии, чтобы хорошо играть.

Не буду врать, иногда я чувствую усталость. Мы играем каждые три дня, не отдыхаем. У нас нет Рождества, у нас нет лета. Но это цена, которую приходится платить за то, чтобы выступать в топ-клубе и бороться за все титулы. В конце концов, нашей мечтой было играть на таком уровне», – сказал хавбек «Манчестер Сити».

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47 комментариев
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Пфф, щас тебе эксперты со спортса расскажут что за те миллионы которые получают футболисты, можно уже и стать сверхчеловеком и перебороть биологию
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80 матчей за сезон - эта полная жесть.
Выживут клубы, имеющие два полноценных равных состава.
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Клубный ЧМ - топ-турнир? Берни, ты льстишь ему. Я очень сомневаюсь, что Давид Алаба готов был заплатить разорванными крестами за непомерную жадность (фи)уефа, чтобы пропустить остаток сезона и Евро. Организму плевать, какой там уровень
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+6
Люди, которые твердят: "вам платят, так что не нойте" - не понимают простой вещи, от этого падает качество матчей и в итоге зрители остаются в проигрыше. В большем количестве матчей на высоком уровне просто нет смысла. Лучше наоборот сократить число матчей, но повысить их качество.
+6
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+4
Ответ человек-муравей человек-физрук
ну если у него зарплата в 1000 раз больше чем у обычного человека то приходится и работать больше чем обычные люди. при том что их работа далеко не самая сложная
Далеко не самая сложная? А ты жил как профессиональный спортсмен?
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Ответ alexmixer9
Пфф, щас тебе эксперты со спортса расскажут что за те миллионы которые получают футболисты, можно уже и стать сверхчеловеком и перебороть биологию
Ничто не мешает уже состоявшимся миллионерам завершить карьеру после окончания контракта условно в 27, если стали слишком уставать
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Ответ Cearvm
А в офисах тоже бегают весь год?)
А футболисты каждый день бегают по 8-10 часов? У них как правила 1-2 тренировки в день, которые длятся 2-4 часа. Конечно многие ещё занимаются индивидуально, но обычные люди точно также тратят свободное время на саморазвитие и по необходимости берут работу домой. У каждой профессии свои плюсы и минусы, но вот говорить про отсутствие лета, отпуска и рождества крайне странно. Не говоря уже о том, что топ игроки заканчивают карьеру в возрасте от 30 до 40 лет и после имеют максимум свободы, если правильно распоряжались деньгами. Большинство же людей выходят на пенсию после 60 лет и их возможности отдыха сильно сокращаются к этому возрасту
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Ответ человек-муравей человек-физрук
ну если у него зарплата в 1000 раз больше чем у обычного человека то приходится и работать больше чем обычные люди. при том что их работа далеко не самая сложная
А они не работают больше обычного человека?)
С самого детства режим, разьезды, тренировки, и самое главное что до уровня топ 5 лиг(молчу про уровень того же Силвы) добирается один такой вот пацан на тысячу
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Ответ <~Inter~>
Так во многих сферах деятельности максимум 30-40 отпуска в году плюс праздники. Некоторые вообще имеют 2 недели отпуска в году и живут как-то
Один всем известный стариканчик ваще уже 23 года без выходных и отпусков гребет на галере и от весла его
Оторвать нет никакой возможности
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Да че Рождество ?
Они даже индейку на День Благодорения не могут схомячить !))
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Ответ zzzeeerrrooo
О какой глубине идёт речь? Таких как КДБ или Бернарду единицы
Это не значит, что их нужно выставлять в каждом матче, даже против Японских команд и команд из 3 дивизиона в матчах кубках Англии.
С ними вполне можно обойтись в таких матчах. Но нет, их выставляют в упор в каждом матче, а потом нытье насчет количества матчей
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Ответ Phantom1289
Не надоело популизмом заниматься? Когда уже дойдет, что эти вещи сравнивать не адекватно.
Неадекватно скулить, чио устал пинать мячик, получая лям в сутки 🙃
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люди за обычные деньги так работают всю жизнь и не жалуются, позорище
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Так во многих сферах деятельности максимум 30-40 отпуска в году плюс праздники. Некоторые вообще имеют 2 недели отпуска в году и живут как-то
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Матчи уже теряют интенсивность. Как минимум, тот же Сити несколько сезонов подряд становится всё более прагматичным, всё реже включает высокий темп игры. Причина этому проста-тяжёлый график, в котором даже с хорошей ротацией нужно постоянно перераспределять силы, чтобы бороться за победу во всех турнирах
Всё идёт к тому, что будет много низкокачественных медленных матчей, так как игроки будут себя беречь. Скоро это надоест и болельщикам
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Пусть у тренера спросит почему имея такую глубину состава играют в основном одни и те же люди. Большее количество означает то, что команды, которые активно выступают во всех турнирах, должны учиться грамотно ротировать свой состав. Тогда не будет травм от усталости и восстанавливаться футболистам будет хватать времени.
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Плачущий Вуди Харльсон.
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Ответ Томаш Спенсер
Отправьте этого беднягу усталого на завод, или там в скорую помощь, в реанимацию, чтоб бы в Рождество откачивать людей или везти с места аварии изувеченную тушку еле живую... Ну или отправьте чистить канализационные сливы в Индию 🤔 и всё это за ЗП в 100 раз меньше, чем у этого уставшего паренька от пинания мячика пару раз в неделю 🥲
Не надоело популизмом заниматься? Когда уже дойдет, что эти вещи сравнивать не адекватно.
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Ответ Stewart D.
в англии давно пора ликвидировать кубок лиги, изменить его схему проведения, что бы клубы АПЛ не играли там.
Зачем? Можно наигрывать в таких турнирах молодежку.
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Плакать у Гвардиолки научился
Не хочешь играть-уходи из футбола или получи травму
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Ответ Carver
Ну так вопрос в жадных до результатов тренерах, у команд типа Сити и Реала (которые играют больше всех матчей) денег точно хватает на 2 состава, в конце концов, есть академии и т.д.
Ну скажи Пересу, что у него денег на два состава)
Ну а во вторых ответь себе как болельщику что тебе интреснее смотреть? Условную рубку в 50 матчах от лучших составах и лучших игроков или 100 матчей полурезервистов а в перемешку уставшими звездами?
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Ответ alexmixer9
А они не работают больше обычного человека?) С самого детства режим, разьезды, тренировки, и самое главное что до уровня топ 5 лиг(молчу про уровень того же Силвы) добирается один такой вот пацан на тысячу
нет. они не работают даже в 2 раза больше чем обычный человек
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Ответ alexmixer9
Пфф, щас тебе эксперты со спортса расскажут что за те миллионы которые получают футболисты, можно уже и стать сверхчеловеком и перебороть биологию
Ну так вопрос в жадных до результатов тренерах, у команд типа Сити и Реала (которые играют больше всех матчей) денег точно хватает на 2 состава, в конце концов, есть академии и т.д.
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У них же есть профсоюз. Или он для вида?
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Ответ alexmixer9
Пфф, щас тебе эксперты со спортса расскажут что за те миллионы которые получают футболисты, можно уже и стать сверхчеловеком и перебороть биологию
К примеру на рождество играют только в Англии. Все остальные чемпионаты имеют перерыв на рождество и новый год
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Сколько можно ныть на плотный график?
Он всегда в Англии таким был. Манчестер Юнайтед, который выиграл требл в 99-ом, сыграл столько же матчей сколько и Сити выигравший требл в прошлом сезоне.
Просто футбол стал интенсивнее и для этого ввели в футболе 5 замен. Просто некоторые тренеры в упор не хотят под это подстраиваться и вводить ротацию.
Как раз-таки Пеп любитель за матч даже 3 замен не делать
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в англии давно пора ликвидировать кубок лиги, изменить его схему проведения, что бы клубы АПЛ не играли там.
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С одной стороны Силва прав, но он не должен приводить аргументы типа этого. С вашими возможностями можно в любое время года устроить себе и Рождество и лето и много чего еще. А на счет очень плотного графика он прав. Участились травмы посреди сезона
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А надо перейти на игру весна-осень и все сразу будет как надо. И индюшки на день Благодарения. И запеченный Санта на Рождество. И футбол летом для зрителей. Во всяком случае в нашей стране тушканчики так вещают!
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Ответ Cearvm
Неадекватно не читать новости до конца перед комментарием. Бернарду как раз сказал об этом, это цена его мечты и он не жалуется.
Как это не жалуется? Чем ты читал текст? 😄
Это как плюнуть кому то в чашку, а потом сказать извините, понимаю, что не прав 😏 хотя че я тебе объясняю, такое Не лечится)
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