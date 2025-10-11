«Соболев не соответствует уровню и амбициям «Зенита». Баранник о форварде

Дмитрий Баранник критично отозвался об Александре Соболеве.

– Не хочу называть трансфер «Соболева» в «Зенит » ошибочным. По этому поводу уже много всего сказано. И так есть один бывший игрок «Зенита» и «Спартака», который очень лестно высказывается об игре Соболева .

– Вы про Владимира Быстрова?

– Думаю, вы уже сами додумаете. Но, на мой взгляд, Соболев не соответствует уровню «Зенита», тем амбициям и тому уровню, который все ожидают увидеть от петербургской команды, – сказал экс-игрок «Зенита» и бывший глава селекционного отдела сине-бело-голубых