«Соболев не соответствует уровню и амбициям «Зенита». Баранник о форварде
Дмитрий Баранник критично отозвался об Александре Соболеве.
– Не хочу называть трансфер «Соболева» в «Зенит» ошибочным. По этому поводу уже много всего сказано. И так есть один бывший игрок «Зенита» и «Спартака», который очень лестно высказывается об игре Соболева.
– Вы про Владимира Быстрова?
– Думаю, вы уже сами додумаете. Но, на мой взгляд, Соболев не соответствует уровню «Зенита», тем амбициям и тому уровню, который все ожидают увидеть от петербургской команды, – сказал экс-игрок «Зенита» и бывший глава селекционного отдела сине-бело-голубых
Как вам дерби?23449 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости