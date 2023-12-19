Питер Одемвинги: «Перед началом ситуации на Украине мне снились танки. И я – между ними. Когда людей начали закрывать в пандемию, тоже была пара вещих снов»

Питер Одемвинги рассказал о вещих снах о ситуации на Украине.

«В детали я не могу вдаваться, вникать. Но перед началом ситуации между Россией и Украиной, еще в январе, мне снились танки, много танков. И я – между ними.

Раньше, в 2020 году, когда людей начали закрывать в пандемию, тоже была пара вещих снов. Я прямо чувствовал, что кто-то со мной общался ночью несколько раз. И этот кто-то говорил, что грядут большие перемены в мире. Эту систему потом описал Шваб (немецкий экономист, президент Всемирного экономического форума – Sports.ru) в книге Great Reset.

Я не удивлялся тому, что происходило. Глобалистская программа идет шаг за шагом. Происходят кризисы, которые создаются людьми, я в этом уверен на 100%. Все это ведет мир в недоброе будущее», – заявил бывший нападающий «Локомотива».

Экс-форвард «Локо» Одемвинги: «Открыл в себе призвание проповедовать Евангелие. Мне снились вещие сны, знал, что в мире будут происходить плохие вещи»

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