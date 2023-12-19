Питер Одемвинги: «Перед началом ситуации на Украине мне снились танки. И я – между ними. Когда людей начали закрывать в пандемию, тоже была пара вещих снов»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Питер Одемвинги Политика Чемпионат.com коронавирус Футбол

Питер Одемвинги рассказал о вещих снах о ситуации на Украине.

«В детали я не могу вдаваться, вникать. Но перед началом ситуации между Россией и Украиной, еще в январе, мне снились танки, много танков. И я – между ними.

Раньше, в 2020 году, когда людей начали закрывать в пандемию, тоже была пара вещих снов. Я прямо чувствовал, что кто-то со мной общался ночью несколько раз. И этот кто-то говорил, что грядут большие перемены в мире. Эту систему потом описал Шваб (немецкий экономист, президент Всемирного экономического форума – Sports.ru) в книге Great Reset.

Я не удивлялся тому, что происходило. Глобалистская программа идет шаг за шагом. Происходят кризисы, которые создаются людьми, я в этом уверен на 100%. Все это ведет мир в недоброе будущее», – заявил бывший нападающий «Локомотива».

Экс-форвард «Локо» Одемвинги: «Открыл в себе призвание проповедовать Евангелие. Мне снились вещие сны, знал, что в мире будут происходить плохие вещи»

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42 комментария
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Кто это, если не чёрный мессия, которого ждали 4 тысячи лет?
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Просто, у Питера вроде две маленькие дочки, наверное, целыми сутками смотрел Синий трактор, вот тронулся умом
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Питер Одемванга.
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Ответ Peter Parker
Просто, у Питера вроде две маленькие дочки, наверное, целыми сутками смотрел Синий трактор, вот тронулся умом
Синий трактор не троньте ))
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+11
Какой то черный глаз получается.
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Ответ Savarona25
Пусть сообщит, когда стаю белых голубей увидит, заждались уже.
Лебедей.
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Пусть сообщит, когда стаю белых голубей увидит, заждались уже.
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Помню, как экстрасенс Эрик Картман помогал следствию, видел мороженое и курочку, и благодаря этому поймали Опасного Кондитера.
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Не давайте ему спать.
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Ответ Антон Фалафель
Кто это, если не чёрный мессия, которого ждали 4 тысячи лет?
так то 2к ждали с хвостиком
+3
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Мне перед матчем Ман Сити - Кристал Палас снился Грилиш, он в итоге гол забил .
Сегодня мне снился Жоэлинтон, если сегодня он гол забьёт Челси - пойду к букам устраиваться на работу, думаю этого достаточно для резюме)
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Ждём ответ Чепчугова
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Это он в интервью для нового сезона "Битвы экстрасенсов" рассказал?
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Ответ Рашпель793
Это он в интервью для нового сезона "Битвы экстрасенсов" рассказал?
Шепсу на спиритическом сеансе
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дайте мне эти грибы
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Бл. буду, колдун.
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Помню в нулевые его называли в чатах Питер оденьстринги
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Умные люди эти сны с 2004 года видели
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Ответ Cearvm
Вот Питер и вышел на чистую воду: виноваты глобалисты и Великая перезагрузка. Из википедии: Идея «Великой перезагрузки» породила теорию заговора, которая утверждает, что «глобальные финансовые элиты» и мировые лидеры спланировали пандемию, намеренно выпустив коронавирус, чтобы создать условия, которые позволят реструктурировать правительства мира. Утверждается, что главные цели «Великой перезагрузки» — глобальный политический и экономический контроль путем установления марксистского тоталитарного режима и, как следствие, Нового мирового порядка. То есть да, буквально. Глобальные элиты хотят насадить социализм)) На месте Питера я бы проверился у невролога, все это может быть действительно неспроста.
Вы ссылаетесь на Википидею, оценивая цели Великой перезагрузки? Проверьтесь на наличие у вас разума))
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Петя, ты балбес, но мы тебя всё равно уважаем :)
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Спятил, бывает)
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Ответ Птюч, Ёж.
ну если он такую чушь несёт, как надо реагировать?
последовательно? там наш пацан, а тут уже шаман африканский, сабж выше все четко подметил
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Жаль осьминог Пауль умер, я бы посмотрел их батл.
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да там с октября весь цивилизованный мир говорил что будет вторжение)
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Рождался, небось, в адских муках и со страшными видениями, когда в 81-м белые канадские и американские расисты и куклуксклановцы пытались установить свой режим на Доминике.
В мире войны не прекращаются. Больше ничего не снилось?
У балаболов сны под ситуацию и всегда постфактум.
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Вещий Пётр ОдэмВанга’ новый предсказатель на спортсе.
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я всегда знал, что Питер - новый пророк
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Ответ red hikkikomori
Мне перед матчем Ман Сити - Кристал Палас снился Грилиш, он в итоге гол забил . Сегодня мне снился Жоэлинтон, если сегодня он гол забьёт Челси - пойду к букам устраиваться на работу, думаю этого достаточно для резюме)
Жаль, что жоэлинтон не сыграет из-за травмы
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как всегда одно вью разбили на 48 частей?
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Ответ Jan Paskel
так то 2к ждали с хвостиком
Тот вопросов не закрыл никаких, наоборот только дров в костер подкинул)
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