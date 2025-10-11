Сарри поддержал Рабьо: «Деньгами нельзя оправдать все. Ответ босса Серии А плохой – он бы не получил никаких денег, если бы Адриен не играл три раза в неделю, лиги не было бы»

Маурицио Сарри поддержал Адриена Рабьо в связи с матчем Серии А в Австралии.

Ранее УЕФА «с неохотой» разрешил провести игру «Милана » и «Комо » в Перте.

Полузащитник «россонери» и сборной Франции заявил : «Абсурд. Это безумие – проехать столько километров ради игры между двумя итальянскими командами в Австралии. Мы вынуждены адаптироваться, как всегда». Гендиректор Серии А Луиджи Де Сьерво раскритиковал Адриена : «Он забывает, как и все игроки, зарабатывающие миллионы евро, что им платят за то, чтобы они играли в футбол».

«Для меня Рабьо прав, деньгами нельзя оправдать все. Ответ Де Сьерво был плохим.

Рабьо мог бы ответить, что если бы он не играл три раза в неделю и не отдавал все силы на поле, босс Серии А не получил бы никаких денег, потому что лиги не было бы», – сказал главный тренер «Лацио » Сарри в эфире клубного радио.

Напомним, Маурицио работал с французом в «Ювентусе».

Матч «Милана» в Австралии: Рабьо в ярости, босс Серии А призывает терпеть из-за высоких зарплат