Сборную Боливии встретили хлебом, солью и танцами в аэропорту

Сборную Боливии встретили в московском аэропорту.

В аэропорту боливийскую делегацию встретили артисты в национальных русских костюмах с хлебом и солью. Гостей встречали с песнями и танцами.

«Bolivia, welcome to Russia. С хлебом и солью встретили дорогих гостей! Поплясали, поиграли и уже ждем встречи на «Динамо», – написали в телеграм-канале РФС.

Матч между сборными России и Боливии пройдет 14 октября в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.