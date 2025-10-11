Видео
Сборную Боливии встретили хлебом, солью и танцами в аэропорту

Сборную Боливии встретили в московском аэропорту.

В аэропорту боливийскую делегацию встретили артисты в национальных русских костюмах с хлебом и солью. Гостей встречали с песнями и танцами.

«Bolivia, welcome to Russia. С хлебом и солью встретили дорогих гостей! Поплясали, поиграли и уже ждем встречи на «Динамо», – написали в телеграм-канале РФС.

Матч между сборными России и Боливии пройдет 14 октября в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал РФС
logoСборная Боливии по футболу
logoСборная России по футболу
видео
logoРФС
