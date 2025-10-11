17-летний Локтев из «Ротора-2» забил с центра поля. Это 2-й гол в его карьере
Полузащитнику «Ротора-2» Дмитрию Локтеву удался гол ударом с центральной линии.
Так он открыл счет в матче 27-го тура Группы 3 Leon-Второй лиги Б против «СКА-Хабаровска-2». Локтев воспользовался тем, что вратарь соперника, 18-летний Андрей Бойко, далеко вышел из ворот.
Для Локтева это 2-й гол в профессиональном футболе, в августе он делал 1+1 против «Кванта».
На этот гол хабаровчане ответили дублем Максима Кутового и выиграли 2:1. Для Кутового это 6-й и 7-й мячи за «СКА-Хабаровск-2» в 5 матчах 2025-го.
Благодаря победе «СКА-Хабаровск-2» опередил «Ротор-2» в таблице и поднялся на 11-е место, волгоградцы стали 12-ми.
