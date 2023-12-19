Впервые в истории чемпионатов России среди одиночниц не будет ни одной участницы чемпионата мира

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России чемпионат России женское катание Фигурное катание

На чемпионате России среди фигуристок-одиночниц впервые не выступят участницы ЧМ.

С 21 по 24 декабря в Челябинске пройдет чемпионат России. В женском катании выступят Камила Валиева, Алина Горбачева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Майя Хромых, Мария Агаева, Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Ксения Гущина, София Захарова, Елизавета Куликова, Арина Кшецкая, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Мария Талалайкина, Анна Фролова, Людмила Фурсова и Вероника Яметова.

Ни одна из этих спортсменок ранее не участвовала в чемпионатах мира. Те, кто выступал на первенствах мира, либо приостановили, либо завершили карьеры.

Чемпионаты России проводятся с сезона-1992/1993.

Полный расклад по чемпионату России: что изменилось у фигуристов за год?

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25 комментариев
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В первый раз, но далеко не в последний
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и что в этом удивительного? нас отстранили, естественно нет участников ЧМ, откуда им взяться?
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Всё когда-то бывает впервые.
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Отстранение от международных соревнований даёт о себе знать.
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Ответ polinarmax
и что в этом удивительного? нас отстранили, естественно нет участников ЧМ, откуда им взяться?
Вопрос, куда старые делись
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Ответ Алексей Токарев
В парах есть чемпионы мира.
Цитата: "На чемпионате России среди фигуристок-одиночниц" Про пары речи не было.
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И что удивительного в этом факте? Россиянки уже в третьем ЧМ не участвуют...
+5
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Возможно еще, что ни одна из них вообще никогда не будет участвовать в ЧМ
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Ответ polinarmax
и что в этом удивительного? нас отстранили, естественно нет участников ЧМ, откуда им взяться?
Какой срок спортивной жизни участника ЧМ, неужели два года
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А что Папу Римского не упомянули ради красивого заголовка? Его тоже не будет
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Ответ Юркин Клоп
Вопрос, куда старые делись
завершили карьеру. не кататься же им до 40 лет
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Ответ polinarmax
и что в этом удивительного? нас отстранили, естественно нет участников ЧМ, откуда им взяться?
А раньше не было ЧМ что-ли?…
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Ответ Кокич
Потому что однодневки они и есть однодневки. Два ЧМ мы пропустили всего-навсего, а уже такой эффект.
да, ужасное падение результатов зреложенских дам за бугром всего лишь за год отсутствия наших....скоро тот самый трансгендер начнер брать медали если так дальше пойдет.
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Ответ Маргарита В Сафронова
Смотреть будут все, кому интересно настоящее фк, а не та пародия, какая сейчас на МС. Причём наших смотрят всех, а не только последнюю разминку.
Каким образом? По какому каналу? - Я ведь про это спросил.
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Ответ Свет19
Цитата: "На чемпионате России среди фигуристок-одиночниц" Про пары речи не было.
Считай что я утешил нытиков и ЦИПСО.
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