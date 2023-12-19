Впервые в истории чемпионатов России среди одиночниц не будет ни одной участницы чемпионата мира

На чемпионате России среди фигуристок-одиночниц впервые не выступят участницы ЧМ.

С 21 по 24 декабря в Челябинске пройдет чемпионат России. В женском катании выступят Камила Валиева, Алина Горбачева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Майя Хромых, Мария Агаева, Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Ксения Гущина, София Захарова, Елизавета Куликова, Арина Кшецкая, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Мария Талалайкина, Анна Фролова, Людмила Фурсова и Вероника Яметова.

Ни одна из этих спортсменок ранее не участвовала в чемпионатах мира. Те, кто выступал на первенствах мира, либо приостановили, либо завершили карьеры.

Чемпионаты России проводятся с сезона-1992/1993.

Полный расклад по чемпионату России: что изменилось у фигуристов за год?