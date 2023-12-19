Путин поручил построить в Сочи центр подготовки сборных России по футболу

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Владимир Путин Олимпийский стадион Сочи Политика Вениамин Кондратьев Сочи Михаил Мишустин Футбол

Владимир Путин поручил построить в Сочи центр подготовки сборных России.

Национальный центр подготовки сборных РФ по футболу должен появиться в Сочи. Такое поручение дал Путин по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта.

«Правительству Российской Федерации совместно с администрацией Краснодарского края и при участии органов публичной власти федеральной территории «Сириус» с учетом ранее данных поручений обеспечить исходя из имеющихся ограничений (в том числе природоохранных) передачу (предоставление) земельных участков, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, с. Веселое, Общероссийской общественной организации спортивной федерации по футболу «Российский футбольный союз» в целях строительства национального центра подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по футболу, а также оказать необходимое содействие в создании такого центра.

Доклад – до 30 апреля 2024 г., далее – один раз в полгода. Ответственные: Мишустин М.В., Кондратьев В.И.» – говорится на сайте президента РФ.

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46 комментариев
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Кто-нибудь остановите эту машину!!!11!!1!!
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Поручил, поручил, поручил, на целый год напоручался, достало уже
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Ответ Great ManUtd
Президент увёл с поля команду из-за ошибки судьи.
Эрдоган?
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Ну в Италии есть центр Каверчано, например. Готовятся сборные всех возрастов, школа тренеров. Куча функций. Почему у нас такого не может быть? Только потому что это "у нас лаптей"? 😁Идея хорошая, посмотрим за реализацией.
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Манифест 2001
План Путина
Майские указы
Нац. проекты
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А может для начала избавимся от дефицита продуктов, яиц например? Или от позорного дефицита рыбы в самой омываемой мировыми океанами стране мира? Футболом сыт не будешь, тем более всё как всегда распилят.
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Ответ Great ManUtd
Президент увёл с поля команду из-за ошибки судьи.
Ну увел и увел, кого турки хоть как-то интересуют
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Ответ itemme
Комментарий скрыт
Да, было бы лучше, если бы он вообще ничего не делал.
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Ответ Любезный Коссутий
а что там?
Президент увёл с поля команду из-за ошибки судьи.
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Ответ <~Inter~>
Коверчано сейчас известен в основном как место подготовки новых тренеров, а тренировочная база там думаю не отличается от той, что в Новогорске
Новогорск банально удобнее географически для сборных всех уровней
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Ответ Матвей Суицидин
Эрдоган?
Президент Истанбулспора
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Ответ VictorVallecano
Да, было бы лучше, если бы он вообще ничего не делал.
Ага, конечно. Удачи с таким лидером)))
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Ответ Slavnov
3-5 крытых полей, тренажерные залы, бассейны, гостиницы и пол рф пл там сборы бы могли проходить и деньги бы отбили, лет за 5
Какие именно сборы, летние когда жара или зимние, когда температура на десяток градусов ниже Испании и ОАЭ/Турции
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Декабрьские поручения. А что там с майскими указами, выполнили?
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Ответ Slavnov
Если условия будут не хуже и цена дешевле или такая же, их можно попросить, проводить сборы в рф,а не вывозить деньги рф бюджета
Да проще закрыть границы, чего уж там скромничать. Вариться всем в одном месте.
И от легионеров отказаться, куда больше денег при этом вывозится, чем от сборов
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Ответ sp.msk.86
Напомни, по какой причине майские указаны не исполнялись?
Интрига, кто с 2012 года мешал выполнить?
Или что произошло?
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нашли куда потратить 10-100 млрд
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Ответ Заборостроитель
Интрига, кто с 2012 года мешал выполнить? Или что произошло?
Власть у нас у кого? не влияние, а именно власть?
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Ответ Ярик01
Новогорск банально удобнее географически для сборных всех уровней
ну может быть для футболистов нужно чтобы был климат потеплее? , хотя что мешает сделать базу в Сирии? там точно круглый год жара) и играть там можно зимние туры, мы для них главные друзья вроде как)
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Ответ Great ManUtd
Там в Турции опять треш твориться, а вы всё Путина постите, не тормози Спортс.
а что там?
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Ответ Дренажная вода 4
Было бы лучше, если там просто кот сидел и мяукал.
А кто такую тяжелую вертикаль власти будет держать? Кот? Я же не говорю, что то, что она есть - это хорошо, но ты что предлагаешь? Котика?))))
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Ответ itemme
Комментарий скрыт
Было бы лучше, если там просто кот сидел и мяукал.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
С кем играть то будут?
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Путин поручил выполнить все свои поручения
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Весь сезон футболисты в клубах, в предсезонку клубные сборы, 2-3 недели отпуска, но не у сборников, они свой отпуск проведут в национальном центре подготовки сборных РФ по футболу, готовясь к играм со сборной Судана. Повезло, чего уж.
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Путин утром проснулся и поручил
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Короче Сочи не вылетят
Негоже команде из города с центром подготовки сборной болтаться в лучшей лиге мира
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Перед выборами надо делов поделать)))
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ещё одна показуха для глубинного народа, который живёт в своём многополярном мирке
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Из этой новости мы узнали, что центр будут строить с помощью органов.
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