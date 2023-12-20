Мудрик забил впервые с октября – на 92-й «Ньюкаслу» в Кубке лиги. У него 3+2 в 17 матчах за «Челси» в сезоне

Михаил Мудрик забил за «Челси» впервые с октября.

Вингер сборной Украины забил на 92-й минуте матча 1/4 финала Кубка английской лиги «Челси» – « ». Атакующий хавбек сравнял счет (1:1), а серии пенальти были точнее лондонцы – 4:2. Украинец также реализовал 11-метровый в серии.

Это первый гол за «синих» с 21 октября. Тогда он забил «Арсеналу» в АПЛ (2:2). Затем не забивал в 8 играх за клуб и сборную.

В этом сезоне на счету Мудрика 3 гола и 2 ассиста в 17 матчах. Всего за « » он провел 34 матча и набрал 7 (3+4) очков по системе «гол+пас».

Подробная статистика выступлений футболиста, купленного у «Шахтера» за 70+30 млн евро, доступна здесь.

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