Мудрик забил впервые с октября – на 92-й «Ньюкаслу» в Кубке лиги. У него 3+2 в 17 матчах за «Челси» в сезоне
Михаил Мудрик забил за «Челси» впервые с октября.
Вингер сборной Украины забил на 92-й минуте матча 1/4 финала Кубка английской лиги «Челси» – «Ньюкасл». Атакующий хавбек сравнял счет (1:1), а серии пенальти были точнее лондонцы – 4:2. Украинец также реализовал 11-метровый в серии.
Это первый гол Михаила за «синих» с 21 октября. Тогда он забил «Арсеналу» в АПЛ (2:2). Затем не забивал в 8 играх за клуб и сборную.
В этом сезоне на счету Мудрика 3 гола и 2 ассиста в 17 матчах. Всего за «Челси» он провел 34 матча и набрал 7 (3+4) очков по системе «гол+пас».
Подробная статистика выступлений футболиста, купленного у «Шахтера» за 70+30 млн евро, доступна здесь.
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Пс: ну и как он на гимараеша налетел, было круто. Однозначно, мвп матча
с Нкунку в составе, когда он форму наберёт, Челси должны забивать голы и начать набирать очки стабильно.
Думаю, что у команды хорошее будущее, кто выдержал конкуренцию, кто показал себя, останутся, а кто не смог- тех на выход. Хорошая система Боули, думаю, со временем, это даст результаты.
Не ошибись Трипс, команду поливали бы помоями, требовали отставки Почеттино и распять Мудрика.