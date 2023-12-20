Мудрик забил впервые с октября – на 92-й «Ньюкаслу» в Кубке лиги. У него 3+2 в 17 матчах за «Челси» в сезоне

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Ньюкасл премьер-лига Англия Кубок английской лиги Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик забил за «Челси» впервые с октября.

Вингер сборной Украины забил на 92-й минуте матча 1/4 финала Кубка английской лиги «Челси» – «Ньюкасл». Атакующий хавбек сравнял счет (1:1), а серии пенальти были точнее лондонцы – 4:2. Украинец также реализовал 11-метровый в серии.

Это первый гол Михаила за «синих» с 21 октября. Тогда он забил «Арсеналу» в АПЛ (2:2). Затем не забивал в 8 играх за клуб и сборную.

В этом сезоне на счету Мудрика 3 гола и 2 ассиста в 17 матчах. Всего за «Челси» он провел 34 матча и набрал 7 (3+4) очков по системе «гол+пас».

Подробная статистика выступлений футболиста, купленного у «Шахтера» за 70+30 млн евро, доступна здесь.

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29 комментариев
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Шикарно подловил Трипьера, и в одно касание отправил в угол. После чего, холоднокровно и спокойно забил победный пенальти

Пс: ну и как он на гимараеша налетел, было круто. Однозначно, мвп матча
+43
-8
+35
Сегодня был в огне. Гол забил, за Матсена заступился, итоговую пенку не запорол
+30
-4
+26
Забивает редко, но как же метко. Конечно, тут ошибка Триппьера, но Мудрик молодец, сыграл в моменте до конца и протащил Челси в четвертьфинал Кубка
+19
-4
+15
Ответ Illia Gray
Шикарно подловил Трипьера, и в одно касание отправил в угол. После чего, холоднокровно и спокойно забил победный пенальти Пс: ну и как он на гимараеша налетел, было круто. Однозначно, мвп матча
мвп Коннор Галлахер, однозначно!...кто смотрел поймёт почему
+8
0
+8
Ответ Illia Gray
Шикарно подловил Трипьера, и в одно касание отправил в угол. После чего, холоднокровно и спокойно забил победный пенальти Пс: ну и как он на гимараеша налетел, было круто. Однозначно, мвп матча
да, бразильскую истеричку неплохо остудил. гимараеш еще с матча против арсенала делает грязь и не получает должной реакции от судьи
+13
-5
+8
хейтыры на хй это там!)))
+13
-6
+7
Мудрик хорошо отыграл, гол + пенальти свой забил, может все не так плохо, как казалось.

с Нкунку в составе, когда он форму наберёт, Челси должны забивать голы и начать набирать очки стабильно.
Думаю, что у команды хорошее будущее, кто выдержал конкуренцию, кто показал себя, останутся, а кто не смог- тех на выход. Хорошая система Боули, думаю, со временем, это даст результаты.
+10
-5
+5
Ответ onsigne
Хорошую систему Боули от плохой отделяет одна ошибка Триппьера.
одна ошибка бадиашиля. сегодня на поле была одна команда.
+6
-1
+5
Ответ Rostislav Kosyakin
Забивает редко, но как же метко. Конечно, тут ошибка Триппьера, но Мудрик молодец, сыграл в моменте до конца и протащил Челси в четвертьфинал Кубка
..полуфинал
+5
0
+5
Миха, красавчик!!!
+4
-2
+2
Ответ DonaldBrashear 2.0
Мудрик хорошо отыграл, гол + пенальти свой забил, может все не так плохо, как казалось. с Нкунку в составе, когда он форму наберёт, Челси должны забивать голы и начать набирать очки стабильно. Думаю, что у команды хорошее будущее, кто выдержал конкуренцию, кто показал себя, останутся, а кто не смог- тех на выход. Хорошая система Боули, думаю, со временем, это даст результаты.
Хорошую систему Боули от плохой отделяет одна ошибка Триппьера.
+6
-4
+2
Ответ Sans Skeleton
одна ошибка бадиашиля. сегодня на поле была одна команда.
Одна команда была в матче АПЛ на СДП (4-1). Челси сегодня, проигрывая 80 минут, момент опасный создать не мог до ошибки Триппьера, а настроения после игры чуть ли не Боули в десна целовать.
Не ошибись Трипс, команду поливали бы помоями, требовали отставки Почеттино и распять Мудрика.
+1
0
+1
Ответ DolJun
так я и написал, что не троссар но тоже ничего. в чем ко мне вопрос?
Да не в чем, неправильно понял)
+1
0
+1
Ответ DolJun
куплен арсеналом вместо мудрика
Так он сильнее его, и вышел в 4 раза дешевле
+2
-1
+1
Ответ Sans Skeleton
хейтыры на хй это там!)))
это там где Мудрик, хыыы
0
0
0
Ответ ML26
Так он сильнее его, и вышел в 4 раза дешевле
так я и написал, что не троссар но тоже ничего. в чем ко мне вопрос?
0
0
0
Ответ Illia Gray
Шикарно подловил Трипьера, и в одно касание отправил в угол. После чего, холоднокровно и спокойно забил победный пенальти Пс: ну и как он на гимараеша налетел, было круто. Однозначно, мвп матча
холоднокровно? это на украинском?
+1
-1
0
Ответ ML26
А троссар что?
куплен арсеналом вместо мудрика
0
0
0
Ответ Rostislav Kosyakin
Забивает редко, но как же метко. Конечно, тут ошибка Триппьера, но Мудрик молодец, сыграл в моменте до конца и протащил Челси в четвертьфинал Кубка
в полуфинал
0
0
0
Ответ DonaldBrashear 2.0
Мудрик хорошо отыграл, гол + пенальти свой забил, может все не так плохо, как казалось. с Нкунку в составе, когда он форму наберёт, Челси должны забивать голы и начать набирать очки стабильно. Думаю, что у команды хорошее будущее, кто выдержал конкуренцию, кто показал себя, останутся, а кто не смог- тех на выход. Хорошая система Боули, думаю, со временем, это даст результаты.
правильно рассуждаете
+1
-1
0
Ответ DolJun
не троссар или антони конечно, но тоже неплохо
А троссар что?
+1
-1
0
Все на Крещатик!
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Намудрил сегодня)
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