В Испании будут публиковать переговоры судьи с ВАР после туров. Начнут в январе

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В Испании начнут публиковать переговоры ВАР по окончании тура.

Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация договорились публиковать переговоры главного арбитра и видеоассистентов, а также изображения, которые выводятся на экран для судьи. Это сделано для лучшего понимания судейских решений.

Публикацию переговоров начнут с Суперкубка Испании, который пройдет с 10 по 14 января 2024 года. В Ла Лиге и Сегунде первые публикации появятся после тура, который пройдет с 12 по 15 января.

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39 комментариев
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Послушаем, послушаем
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Ответ добрый грек
Послушаем, послушаем
проверим, проверим!
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Про что угодно напишет спортс в Ла Лиге, кроме лидера сезона и ДовбЫка.
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Ответ Tristan...
Шансы Реала на чемпионство стремительно упали до минимальной отметки
Один и тот же нелепый коммент после каждого нововведения в судействе, а Реал как побеждал, так и побеждает. Может, пора уже признать, что никакого ZOGовора не существует и прекратить позориться?
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comprobar-comprobar
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Ответ Tristan...
Шансы Реала на чемпионство стремительно упали до минимальной отметки
В нынешнем году у «Барселоны» с такой игрой их и с судьями не так много :)
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Ответ Tristan...
Если начнут честно судить - станет больше
Эх, все надежды были выехать на ВАР, даже туда свой нос уснули, а тут такие плохие новости для вас, и тут концы отрубили. 😁
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Ответ JENNINGS
В нынешнем году у «Барселоны» с такой игрой их и с судьями не так много :)
Если начнут честно судить - станет больше
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Ответ Роман
на сливочных матчах будет пропадать связь и запись
судьи будут говорить-иногда молчание-золото!)
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Ответ JENNINGS
При всём уважении к «Жироне», они не выиграют чемпионат. Элементарно не хватит сил на все 38 туров. Место в ЛЧ - это будет супервау для них. Несмотря на все травмы «Мадрида», для меня именно мой клуб фаворит, я не думаю, что игра «Барсы» как-то перевернётся в лучшую сторону из-за веры в проект Хави. Если только «Мадрид» не начнёт сам сливать сезон, как это было в 14/15. Посмотрим
У Жироны 40-45 игр в сезон, в зависимости от успехов в кубке. У конкурентов может быть до 60. Я бы поспорил на счёт нехватки сил
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Комментарий удален пользователем
Ответ JENNINGS
При всём уважении к «Жироне», они не выиграют чемпионат. Элементарно не хватит сил на все 38 туров. Место в ЛЧ - это будет супервау для них. Несмотря на все травмы «Мадрида», для меня именно мой клуб фаворит, я не думаю, что игра «Барсы» как-то перевернётся в лучшую сторону из-за веры в проект Хави. Если только «Мадрид» не начнёт сам сливать сезон, как это было в 14/15. Посмотрим
Я тоже не верю что запала Жироны хватит на весь сезон, а ведь ещё есть очные встречи с топами.
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Ответ Roman Betenya
Один и тот же нелепый коммент после каждого нововведения в судействе, а Реал как побеждал, так и побеждает. Может, пора уже признать, что никакого ZOGовора не существует и прекратить позориться?
Та это пустой трёп, ниодним глором барсы неподтвержденный. Сколько читаю подобных экскрементирующих комментариев, но ниодин из них ниразу не привёл хотя бы одного факта. Реал как побеждал так и будет побеждать - потому что это Реал.
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Ответ Tristan...
Шансы Реала на чемпионство стремительно упали до минимальной отметки
Но шансы Барсы остались все равно ниже
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Ответ JENNINGS
Я скорее в Сатану поверю, чем в то, что «Барселона» с таким футболом Хави, как с «Шахтёром», «Жироной», «Валенсией», «Райо» и т.д выиграет чемпионат в этом сезоне
Учитывая Жирону, форму Реала, и регулярные косяки судей в важные моменты матчей Барселоны - Чемпионство под большим сомнением. Но если продолжат играть, как с Валенсией, Реалом, Атлетико, Порту (ответная игра) и подтянут реализацию - борьбу навяжут. Это, если быть оптимистом. А так, время покажет
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Ответ Tristan...
Если начнут честно судить - станет больше
Я скорее в Сатану поверю, чем в то, что «Барселона» с таким футболом Хави, как с «Шахтёром», «Жироной», «Валенсией», «Райо» и т.д выиграет чемпионат в этом сезоне
+3
-3
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Ответ Роман
на сливочных матчах будет пропадать связь и запись
вроде у нас барса в спецах по вар
+6
-6
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Ответ Александр Северный
сливочный кабинет против.
на сливочных матчах будет пропадать связь и запись
+11
-11
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Ответ добрый грек
Послушаем, послушаем
Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нёммм, при нёммм! Как слышно? — Операция «Ы» и другие приключения Шурика
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Ответ JENNINGS
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Результат все равно не изменить!
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Испания? Здравое решение? Да неее, бред какой-то..
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Лучше в прямом эфире. Но на это конечно же никто не пойдёт 😂
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Отнимают рычаги у Лапорты ироды
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это называется: поставить телефон Переса на прослушку
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Давят Переса. Теряет авторитет. Даже в Испании
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И матюкнуться нельзя будет. Печально.
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сливочный кабинет против.
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