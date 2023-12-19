Против «Зенита» совершено больше всего судейских ошибок в этом сезоне РПЛ. В пользу «Ахмата» ошибались чаще всего («СЭ»)

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Владислав Безбородов Оренбург Краснодар Пари НН Спорт-Экспресс Сочи Футбол

«Зенит» больше всего пострадал от судейских ошибок в этом сезоне РПЛ.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», в 144 матчах первой части чемпионата России-2023/24 судейские бригады допустили 43 ошибки (не включая те, что были исправлены с помощью видеоассистентов).

Больше всего от судейских ошибок пострадал «Зенит»: 6 ошибок против клуба. В пользу «Ахмата» ошибались чаще всего: 8 раз.

Среди арбитров чаще всех ошибался Владислав Безбородов: 7 ошибок в 8 матчах.

Ошибки судей в сезоне Мир РПЛ по версии «Спорт-Экспресса»:

«Ахмат»: 8 ошибок в пользу клуба, 3 против него, баланс +5;

«Факел»: 4, 2, +2;

«Оренбург»: 3, 1, +2;

«Пари НН»: 3, 1, +2;

«Рубин»: 3, 1, +2;

«Краснодар»: 2, 1, +1;

«Крылья Советов»: 2, 1, +1;

«Динамо»: 4, 4, 0;

«Урал»: 4, 4, 0;

«Спартак»: 1, 1, 0;

«Ростов»:  3, 4, -1;

«Балтика»: 0, 2, -2;

«Локомотив»: 1, 3, -2;

ЦСКА: 3, 5, -2;

«Сочи»: 1, 4, -3;

«Зенит»: 1, 6, -5.

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63 комментария
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Если "ошибками" считается только то, что признал КДК, недавно заявивший, что прыжок двумя ногами в тренера команды-соперницы - это поступок на жк, то такую статистику можно смело в мусорное ведро выбрасывать.
+83
-16
+67
отсудить в Грозном и выжить, квест для судей.
+32
-4
+28
Судья молодец дон
+20
-1
+19
Знаменитый админресурс имени Газпрома !!!
+28
-19
+9
Ответ charly_54
Он не в тренера прыгнул, он рядом прыгнул
Абаскаль вообще-то увернулся. Не сделай он этого, и одному Богу и самому Берише известно влетел бы он в Абаскаля или нет. В любом случае, если Соболеву за прихват собственного паха влепили удаление и четыре матча дисквалификации, то это матчей на шесть тянет.
+12
-5
+7
Ответ ТрактоПоктер
Знаменитый админресурс имени Газпрома !!!
Мне кажется, что судьям дали указание судить так: давать бороться, не спешить с ЖК и т.д. Мол будем прогрессивными. Только они по своему уровню подобное вытянуть не могут, поэтому и получаем регулярное избиение бразильцев (иначе не назвать) и кучу непоказанных КК, некоторые из которых некоторые 95% стоили очков (типа как с Динамо).
+8
-1
+7
Ответ charly_54
Он не в тренера прыгнул, он рядом прыгнул
🤡🤡🤡
+6
-1
+5
Ошибки судей в сезоне Мир РПЛ по версии «Спорт-Экспресса»
+7
-3
+4
Ответ KLINTAN-din
Лол! А кто считал ошибки?) Некий вася на газовом подсосе?)
Ты наверно слишком юн и не знаешь, Спорт Экспресс, это чисто проспартаковский ресурс, поэтому на нефтяном подсосе если только
+9
-5
+4
Ответ unreality
Мне кажется, что судьям дали указание судить так: давать бороться, не спешить с ЖК и т.д. Мол будем прогрессивными. Только они по своему уровню подобное вытянуть не могут, поэтому и получаем регулярное избиение бразильцев (иначе не назвать) и кучу непоказанных КК, некоторые из которых некоторые 95% стоили очков (типа как с Динамо).
добавлю, что непоказанные КК на Клаудиньо сюда НЕ вошли. КДК не признал ошибками. так что против зенита 6 ошибок без учета этих
+5
-1
+4
очень некорректная аналитика. И дело не в Зените. Ошибка ошибке рознь... Иногда можно ЖК показать по ошибке на первой минуте, чтоб она потом на 44 превратилась в КК и команда при 0:0 тайм или больше играла в меньшинстве, а иногда пенальти в пользу выигрывающей команды не поставить на 90й при счете 3:0
+6
-3
+3
Ещё одна причина наградить Адама Кадырова
+4
-1
+3
Ответ Antonch
Смешно читать. Локо, который убили против крыльев и за 18 матчей ни разу не дали пробить пенальти, вот главная жертва судейства всего чемпионата. Зенит и пенки бьёт и повторов невыгодных не позволяет показывать.
Били всего две пенки, обе в играх с Сочи, обе стопроцентные, на Клаудиньо минимум сфолили на красную 4-5 раз, - ни одного удаления.
+3
0
+3
Хороший повод назначить Адама Кадырова руководителем РФС
+6
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+3
Неправильная формулировка. Большинство спорных эпизодов , которые не нравились Зениту, признаны ошибками.
+3
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+2
Ответ ЭкспертДиванный
Судья молодец дон
Судья продажная, молодец ты
+2
0
+2
Опять заказуха в пользу питерских.
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0
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Верим, мы вообще очень верим нашей статистике.
+3
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Ответ Idalgo
нет, эта статистика отличео отражает и это, первая строчка явно говорит, что терек судят иначе. так что ваш пример не тем вызван, что против срартака, а тем, что это грозный и бериша
С КДК ещё после неакцентированных наступов, необъяснимо, но правильно отменённых голов и прочей клоунады всё понятно. Здесь одним Грозным всё не объяснишь.
+1
0
+1
Какая неожиданность. Больше интересно какие меры будут предприняты и будут ли вообще? Настолько нагло клуб топить- я не видел такого ещё
+3
-2
+1
Ответ Idalgo
добавлю, что непоказанные КК на Клаудиньо сюда НЕ вошли. КДК не признал ошибками. так что против зенита 6 ошибок без учета этих
Правильно, если давать бороться, то это на руку тем командам, которые в футбол играют хуже. И получаются "замечательные" перфомансы вроде мерзких Крыльев в Питере.
+1
0
+1
АДМИН РЕСУРС!!!! ВОТ ОН ТЫ КАКОЙ!!!
+4
-3
+1
Чемпион должен быть другой
Точка

Решение принято на самом верху
+5
-4
+1
Не удивительно конечно, когда депутаты и министры вдруг решили поиграть в назначение чемпиона для "повышения зрелищности чемпионата".
+4
-3
+1
Ответ Вячеслав Припузов
Кто бы сомневался, вопрос в составе судейского комитета принимающего решения о признании решений ошибочными где нужно, к тому же нужно оправдать не лучшие результаты команды до зимнего перерыва, скорее всего было больше ошибок в тех матчах, где Зенит проиграл, где нужно была необходимость отмены карточек...
В матчах Спартака получилось самое честное и безошибочное судейство, особенно на фоне матча с Ахматом, смешно же, хотя нет, о честности речи не идёт ....
+1
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0
Ответ карабашка
Опять заказуха в пользу питерских.
Конечно,конечно! Проспартаковский СЭ публикует "заказуху" в пользу Зенита? А не пора ли вам посетить психиатора?
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Дон
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Ответ Сергей Лепехин
очень некорректная аналитика. И дело не в Зените. Ошибка ошибке рознь... Иногда можно ЖК показать по ошибке на первой минуте, чтоб она потом на 44 превратилась в КК и команда при 0:0 тайм или больше играла в меньшинстве, а иногда пенальти в пользу выигрывающей команды не поставить на 90й при счете 3:0
Да лажа какая-то.
+1
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0
У Спартака нулевой баланс! А жалоб столько, как будто каждый тур в Грозном играют :-)
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И чаще всего извинялись! (извините)
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