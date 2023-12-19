Против «Зенита» совершено больше всего судейских ошибок в этом сезоне РПЛ. В пользу «Ахмата» ошибались чаще всего («СЭ»)
«Зенит» больше всего пострадал от судейских ошибок в этом сезоне РПЛ.
Как утверждает «Спорт-Экспресс», в 144 матчах первой части чемпионата России-2023/24 судейские бригады допустили 43 ошибки (не включая те, что были исправлены с помощью видеоассистентов).
Больше всего от судейских ошибок пострадал «Зенит»: 6 ошибок против клуба. В пользу «Ахмата» ошибались чаще всего: 8 раз.
Среди арбитров чаще всех ошибался Владислав Безбородов: 7 ошибок в 8 матчах.
Ошибки судей в сезоне Мир РПЛ по версии «Спорт-Экспресса»:
«Ахмат»: 8 ошибок в пользу клуба, 3 против него, баланс +5;
«Факел»: 4, 2, +2;
«Оренбург»: 3, 1, +2;
«Пари НН»: 3, 1, +2;
«Рубин»: 3, 1, +2;
«Краснодар»: 2, 1, +1;
«Крылья Советов»: 2, 1, +1;
«Динамо»: 4, 4, 0;
«Урал»: 4, 4, 0;
«Спартак»: 1, 1, 0;
«Ростов»: 3, 4, -1;
«Балтика»: 0, 2, -2;
«Локомотив»: 1, 3, -2;
ЦСКА: 3, 5, -2;
«Сочи»: 1, 4, -3;
«Зенит»: 1, 6, -5.
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