Против «Зенита» совершено больше всего судейских ошибок в этом сезоне РПЛ. В пользу «Ахмата» ошибались чаще всего («СЭ»)

«Зенит» больше всего пострадал от судейских ошибок в этом сезоне РПЛ.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», в 144 матчах первой части чемпионата России-2023/24 судейские бригады допустили 43 ошибки (не включая те, что были исправлены с помощью видеоассистентов).

Больше всего от судейских ошибок пострадал «Зенит»: 6 ошибок против клуба. В пользу « » ошибались чаще всего: 8 раз.

Среди арбитров чаще всех ошибался : 7 ошибок в 8 матчах.

Ошибки судей в сезоне Мир по версии « »:

«Ахмат»: 8 ошибок в пользу клуба, 3 против него, баланс +5;

«Факел»: 4, 2, +2;

«Оренбург»: 3, 1, +2;

«Пари НН»: 3, 1, +2;

«Рубин»: 3, 1, +2;

« »: 2, 1, +1;

«Крылья Советов»: 2, 1, +1;

«Динамо»: 4, 4, 0;

«Урал»: 4, 4, 0;

«Спартак»: 1, 1, 0;

«Ростов»: 3, 4, -1;

«Балтика»: 0, 2, -2;

«Локомотив»: 1, 3, -2;

ЦСКА: 3, 5, -2;

«Сочи»: 1, 4, -3;

«Зенит»: 1, 6, -5.

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