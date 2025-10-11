Александр Жулин: «Сравниться с популярностью футбола в России не может ничто – ни хоккей, ни фигурное катание. Я и сам футбол обожаю»

Александр Жулин назвал футбол самым популярным видом спорта в России.

«Футбол – самый популярный вид спорта в России. Сравниться с ним в этом плане ничто не может: ни хоккей, ни фигурное катание. Это же самая популярная игра на планете, я и сам футбол обожаю.

В футбол все играют, его все смотрят. Это самый массовый и доступный вид спорта. К тому же, еще и очень красивый. Он вне конкуренции, как бы наши ни играли. Зрителям важен процесс, а результат не играет никакой роли.

Сможет ли что-то приблизиться по популярности к футболу? Думаю, нет. Во всяком случае такую игру еще не придумали», – сказал тренер по фигурному катанию Жулин .