Александр Жулин: «Сравниться с популярностью футбола в России не может ничто – ни хоккей, ни фигурное катание. Я и сам футбол обожаю»
Александр Жулин назвал футбол самым популярным видом спорта в России.
«Футбол – самый популярный вид спорта в России. Сравниться с ним в этом плане ничто не может: ни хоккей, ни фигурное катание. Это же самая популярная игра на планете, я и сам футбол обожаю.
В футбол все играют, его все смотрят. Это самый массовый и доступный вид спорта. К тому же, еще и очень красивый. Он вне конкуренции, как бы наши ни играли. Зрителям важен процесс, а результат не играет никакой роли.
Сможет ли что-то приблизиться по популярности к футболу? Думаю, нет. Во всяком случае такую игру еще не придумали», – сказал тренер по фигурному катанию Жулин.
