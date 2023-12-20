Андрей Свечников в 1-м матче после травмы: 2-й гол в сезоне, 4 броска и 5 хитов за 15:58 с «Вегасом». У него 12 очков в 17 играх

Андрей Свечников забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Вегасом».

Форвард «Каролины» открыл счет в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (6:3).

Россиянин сыграл впервые с 7 декабря. Он пропустил 6 матчей из-за травмы верхней части тела.

В активе Свечникова 12 (2+10) очков в 17 играх в текущем сезоне.

Сегодня Андрей (15:58, 2:21 – в большинстве, «минус 1») отметился 4 бросками в створ и 5 силовыми приемами. Статистика потерь и перехватов – 2:1.