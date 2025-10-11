Экс-президенту «Дюнкерка» Скуарнеку грозит 24 месяца тюрмы условно за нецелевое использование активов, мошенничество, фиктивные трансферы и фальсификацию отчетности

Бывшему президенту «Дюнкерка» Жан-Пьеру Скуарнеку грозит тюремный срок.

Француз занимал эту должность с 2014 по 2022 год. Прокуратура запросила для 64-летнего функционера 24 месяца условного тюремного заключения и запрет на управленческую деятельность за нецелевое использование корпоративных активов, мошенничество, фиктивные трансферы и фальсификацию отчетности.

Кроме Скуарнека по этому делу обвиняют еще пятерых (им грозит условный срок от 8 до 18 месяцев – Спортс’‘) – бухгалтеров, акционеров и управленцев, включая Эдвина Пинди, нынешнего заместителя председателя совета директоров «Труа ». Обвинение пытается объединить их «в организованную банду».

В 2019 году бухгалтер клуба сообщил, что ему не хватает 350 000 евро для прохождения проверки в Национальном управлении контроля финансов (DNCG), которое имеет право накладывать на клубы с задолженностями санкции вплоть до понижения в классе. Поэтому было решено оформить поддельные спонсорские контракты задним числом через логистические компании Скуарнека, базирующиеся в портах Дюнкерка и Руана. Кроме того, когда Скуарнеку, находившемуся под надзором судебного пристава, понадобились деньги, президент попросил клуб выкупить за 77 676 евро его BMW, купленный ему клубом ранее.

Акционеры клуба Эдди Доббелаэре и Дуглас Брук выкупили свои акции, ранее принадлежавшие их малому бизнесу, за 13 000 евро и через несколько месяцев перепродали их новому турецкому инвестору по 200 000 евро.

Решение по этому делу ожидается в январе 2026 года. Сейчас «Дюнкерк» выступает во втором французском дивизионе и занимает 10-е место.