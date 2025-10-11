Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи призвал «Реал» выйти из Суперлиги: «Мы семья, хотим, чтобы все вернулись. У нас лучшие клубные турниры»
Президент «ПСЖ» призвал «Реал» выйти из Суперлиги.
«Мы – одна семья. Мы хотим, чтобы все вернулись. Это правда. И чтобы «Реал» тоже был с нами. Хотим, чтобы все вернулись. Это их семья и их дом, это дом для всех нас.
Поэтому нам не нужны другие турниры. Сегодня у нас есть лучшие клубные соревнования, с лучшими форматами. Это то, чего мы хотим, и это то, чего до сих пор хотела «Барселона». Посмотрим, что будет дальше», – сказал глава «ПСЖ» и президент Ассоциации европейских клубов (ECA) Нассер Аль-Хелайфи.
