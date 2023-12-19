ЦСКА подписал форварда «Балтики» Мусаева. Контракт – до 2028 года

Теги ЦСКА премьер-лига Россия трансферы Балтика Тамерлан Мусаев Футбол

Тамерлан Мусаев присоединился к ЦСКА.

Московский клуб объявил о переходе 22-летнего нападающего из «Балтики». Контракт с ним рассчитан до завершения сезона-2027/28.

Мусаев выступал за «Балтику» с 2020 года. В составе калининградского клуба он провел 80 матчей, в которых отличился 19 голами и 14 результативными передачами.

В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком Первой лиги, а также лучшим молодым футболистом, забив 9 мячей и сделав 9 ассистов. 7 сентября 2023-го Тамерлан дебютировал за сборную России – в матче против команды Египта.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Фото: телеграм-канал ЦСКА

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

85 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Подпишите ещё Вагнерова, Думбиëва и Вернблумова.
+83
-3
+80
Ответ jqzn88xn6n
Это мы значит прощаемся дружно с Федором?)
Это значит, что команда усиливает ротацию в атакующей линии, чтобы было кому выходить на поле со скамейки )
+35
-2
+33
Это мы значит прощаемся дружно с Федором?)
+27
-10
+17
Ответ Бременер
Активный, но никакой в завершении. Спасибо, Тамерлан, и прощай!
В ЦСКА как раз такие нужны.. Чтобы можно было и дальше говорить, что создали много, но не забили(
+15
-1
+14
Ответ pav11k
Неожиданно, все так тихо провернули Уверен, что усилит армейцев
Нападающий с 2-мя голами в 18-ти матчах? Топ-усиление
+15
-3
+12
Ответ леннорыч-абрамович
Подпишите ещё Вагнерова, Думбиëва и Вернблумова.
Про Жова забыл, тоже неплохой нап был)
+8
0
+8
С возвращением в родные стены, Тамерлан !

В этом сезоне в Балтике, конечно, прям ярко не блистал.
Но зато в прошлом очень помог команде с выходом в РПЛ и полюбился местным болельщикам.

Потенциал есть и, надеюсь, сможет его реализовать в ЦСКА )
+10
-3
+7
Ответ Кирилл
Это значит, что команда усиливает ротацию в атакующей линии, чтобы было кому выходить на поле со скамейки )
Мусаев усиление? Он даже не Заболотный
+8
-3
+5
Активный, но никакой в завершении.
Спасибо, Тамерлан, и прощай!
+6
-1
+5
Ответ igor.igorev
Каков исполняющий обязанности тренера, такое и усиление.
чел, ты под каждым коментом оставляешь свой про Федотова и какой он плохой, успокойся уже, в окно крикни какой он физрук
+5
0
+5
Ответ jqzn88xn6n
Это мы значит прощаемся дружно с Федором?)
Год до конца контракта у Чалова, возможно желание поиграть где-то еще уже есть.
+6
-2
+4
Икра от Бабаева
+4
0
+4
Ответ S. A.
Нападающий с 2-мя голами в 18-ти матчах? Топ-усиление
Какие партнёры, такая и результативность.
+5
-1
+4
Ответ Shuller18
Мусаев усиление? Он даже не Заболотный
Так и Балтика в этом сезоне забила очень мало голов в принципе.

И уж лучше в нападение со скамейки будет выходить Мусаев, чем Агапов )
+3
0
+3
Ответ Spartakovec navsegda
Про Жова забыл, тоже неплохой нап был)
Жо постарайся, Жо поборись!
+3
0
+3
Ответ S. A.
Нападающий с 2-мя голами в 18-ти матчах? Топ-усиление
Сулейманов в Пари НН тоже был хуже, чем в Локо
+3
0
+3
Ответ Shuller18
А еще лучше нормальный нападающий, у которого побольше двух голов в РПЛ.
Назовете такого молодого российского нападающего из РПЛ, которого ЦСКА смог бы прямо сейчас купить ?)

Сами же знаете какие проблемы у ЦСКА с покупкой игроков из-за рубежа.
+2
0
+2
мда, когда уже у нас снова будут трансферы уровня "Вагнер, Думбия, Муса, Жо, Карвальо, Олич, Красич, Тошич и т. д. ", а не эти ноунэймы.....
+5
-3
+2
Я в Калининграде в отпуске был просто, че зря время терять
+5
-3
+2
ну ладно...я и к Аббосу сначала скептически относился... посмотрим. Новичок, уже хорошо
+2
-1
+1
Ответ carvalho7
В ЦСКА как раз такие нужны.. Чтобы можно было и дальше говорить, что создали много, но не забили(
Ахаха. Тонко подмечено)
+1
0
+1
Ответ Shuller18
Сулеймановым интересовались летом, вот он всяко лучше этого Тамерлана. А что, свет клином на РПЛ сошелся? Нет других чемпионатов? Давила же привезли.
Вы забыли сколько мы ждали Давилу чтобы деньги дошли до него и он смог выкупить контракт ?)
Вот и ответ про «другие чемпионаты» )

Сулейманова могли, конечно, подписать.
Но у Локо, как я помню, было приоритетное право выкупа его. И я уверен, что они не отпустили бы его в ЦСКА )
+1
0
+1
Ответ Roman
А зачем коням Мусаев, он же ухудшенная версия Зе. Плюс еще Давила за 5 лямов так и не встроен в игру
лысый не может играть без столба, а у него из таких напов только Зе. Гаича он слил, потому что тот шкафина здоровая, а за мячи цепляется как маленькая девочка. То прыжок не рассчитает, то сфолит, то мяч потеряет.

Давила игрок фланга, скорости. Этот гений даже Чалова оболванил, что на фланг засунул и его функционал порезал до "давай объем" - вместо сил в атаке, приходится в своей штрафной подчищать за профильными игроками, которые косячат.
+1
0
+1
Ротацию расширяем - уже хорошо. Будем надеяться, что будет прогрессировать, потенциал есть.
+2
-1
+1
Ответ igor.igorev
А ты кого хотел? Левандовски? Для физрука самый тот материал, с уровнем выше он просто не справится.
Да ты что?) Игорев, хватит свою шарманку поломанную заводить в очередной раз. Федотов прекрасно справлялся с игроками уровня выше Мусаева, таких было в принципе большинство из тех, с кем он работал в РПЛ. Плюс ни одно руководство не рассуждает такими дурацкими понятиями, мол, он слабый тренер, значит ему купим слабых игроков. Раз назначили, значит помогать должны. Что-то никого не волновала квалификация Березуцкого, когда ему привезли Языджи, правда?
+2
-1
+1
С такой статой, можно было и Жаму вернуть😀
+1
0
+1
достаточно странный трансфер. не думаю,что он сильнее Забы, Чалова и Давилы.
+3
-2
+1
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
наслаждайся. какой тренер, такие и трансферы. Биться бороться, давать объем - больше ничего. По воротам как зе видимо бьет, мимо с 5 метров
А причем тут тренер? С таким подбором игроков скоро 8 место успехом покажется. Мб этому тренеру привезти наконец-то хороших футболистов, потом требовать результата и красивой игры? А так можно Гвардиоле привезти Мусаевых и Агаповых, результат будет примерно тот же...
+1
0
+1
Ответ Станислав Грачёв
А Давилу куда дел?
Давила это не наконечник все же , больше девятка , оттянутый , по позиции Облякова больше …
+1
0
+1
Неожиданно, все так тихо провернули
Уверен, что усилит армейцев
+3
-3
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий