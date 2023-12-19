ЦСКА подписал форварда «Балтики» Мусаева. Контракт – до 2028 года

Тамерлан Мусаев присоединился к ЦСКА.

Московский клуб объявил о переходе 22-летнего нападающего из «Балтики». Контракт с ним рассчитан до завершения сезона-2027/28.

Мусаев выступал за «Балтику» с 2020 года. В составе калининградского клуба он провел 80 матчей, в которых отличился 19 голами и 14 результативными передачами.

В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком Первой лиги, а также лучшим молодым футболистом, забив 9 мячей и сделав 9 ассистов. 7 сентября 2023-го Тамерлан дебютировал за сборную России – в матче против команды Египта.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Фото: телеграм-канал ЦСКА

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