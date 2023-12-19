ЦСКА подписал форварда «Балтики» Мусаева. Контракт – до 2028 года
Тамерлан Мусаев присоединился к ЦСКА.
Московский клуб объявил о переходе 22-летнего нападающего из «Балтики». Контракт с ним рассчитан до завершения сезона-2027/28.
Мусаев выступал за «Балтику» с 2020 года. В составе калининградского клуба он провел 80 матчей, в которых отличился 19 голами и 14 результативными передачами.
В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком Первой лиги, а также лучшим молодым футболистом, забив 9 мячей и сделав 9 ассистов. 7 сентября 2023-го Тамерлан дебютировал за сборную России – в матче против команды Египта.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Фото: телеграм-канал ЦСКА
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В этом сезоне в Балтике, конечно, прям ярко не блистал.
Но зато в прошлом очень помог команде с выходом в РПЛ и полюбился местным болельщикам.
Потенциал есть и, надеюсь, сможет его реализовать в ЦСКА )
Спасибо, Тамерлан, и прощай!
И уж лучше в нападение со скамейки будет выходить Мусаев, чем Агапов )
Сами же знаете какие проблемы у ЦСКА с покупкой игроков из-за рубежа.
Вот и ответ про «другие чемпионаты» )
Сулейманова могли, конечно, подписать.
Но у Локо, как я помню, было приоритетное право выкупа его. И я уверен, что они не отпустили бы его в ЦСКА )
Давила игрок фланга, скорости. Этот гений даже Чалова оболванил, что на фланг засунул и его функционал порезал до "давай объем" - вместо сил в атаке, приходится в своей штрафной подчищать за профильными игроками, которые косячат.
Уверен, что усилит армейцев