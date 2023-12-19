Федоров не пришел на флэш-интервью после поражения от «Динамо». ЦСКА могут оштрафовать на 300 тысяч рублей

Сергей Федоров не пришел на флэш-интервью после поражения ЦСКА.

Армейцы проиграли « » со счетом 1:4 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров не пришел на флэш-интервью после игры, сообщает Legalbet. За нарушение регламента КХЛ по маркетингу и коммуникациям на клуб может быть наложен штраф в размере 300 тысяч рублей.

ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 46 очков после 40 матчей.