Федоров не пришел на флэш-интервью после поражения от «Динамо». ЦСКА могут оштрафовать на 300 тысяч рублей

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Динамо деньги Хоккей

Сергей Федоров не пришел на флэш-интервью после поражения ЦСКА.

Армейцы проиграли «Динамо» со счетом 1:4 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров не пришел на флэш-интервью после игры, сообщает Legalbet. За нарушение регламента КХЛ по маркетингу и коммуникациям на клуб может быть наложен штраф в размере 300 тысяч рублей.

ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 46 очков после 40 матчей.

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3 комментария
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Сергей , если после этого патчпоражения ,есть обида на судей ,то на болельщиков то чего обижаться -ваши тренерские интервью для нас всех ! А ,так получится сыграл в молчанку за 300 т р!
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Федорову сказать нечего,цска в полной жопе.
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